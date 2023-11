Pojechał grać dla Palestyny. Skończył w izraelskiej katowni. "Stracił wzrok, słuch, pamięć"

Susan Shalabi znów żyje w środku koszmaru. Znów dookoła pełno jest śmierci, rozbitych rodzin i zrujnowanych budynków. A przecież świat futbolu miał być schronieniem. Kilkanaście lat temu, po drugiej intifadzie, przestała być reporterką w telewizji, bo relacjonowanie kolejnych miesięcy powstania przeciwko Izrealowi kompletnie ją niszczyło. Chciała od tego uciec, ale dziś śmierć znów jest jej codziennością. Jako wiceprezeska Palestyńskiego Związku Piłki Nożnej ma obowiązek rejestrować zgony piłkarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Grosicki ujawnia, co działo się po meczu Polska - Czechy. "Ja zacząłem..."

Bramkarz Haytham Areir, bracia Emad i Mohammed Hijazi ze Score Academy w Rafah, Shadi Sabah z Deir al-Balah, który zginął z całą rodziną w zbombardowanym budynku - to ofiary tylko z ostatnich tygodni. - Lista jest długa i pełna dzieci - mówi Shalabi w rozmowie z "Guardianem". - Widok ich zdjęć rozrywa mi serce, mimo że nie znam historii żadnego z tych chłopaków, których marzenia zostały pogrzebane pod gruzami. Muszę to dokumentować, niezależnie jak bolesne to jest. Odwlekam dopisywanie. Noszę w sobie irracjonalną obawę, że jak już zacznę, zaraz dowiem się o kolejnych ofiarach.

Rakiety spadały już wcześniej. Shalabi w grudniu 2022 r. dopisała do listy Ahmeda Daraghmeha, 23-letniego zawodnika Thaqafi Tulkarem z Zachodniego Brzegu, który zginął od strzału w plecy. W maju 2021 r., po ataku izraelskich dronów w północnej Gazie, odnotowała śmierć młodego Muatha Al-Zaanina, a w 2009 r., podczas bombardowania Gazy w ramach operacji wojskowej Izraela "Płynny ołów" zginęło trzech reprezentantów Palestyny - Ayman Alkurd, Shadi Sbakhe i Wajet Moshtahe. To wtedy Khalil Jadallah, palestyński komentator, ułożył jedenastkę z piłkarzy, którzy zginęli podczas ataków.

Władze Izraela porównują bombardowania Strefy Gazy do koszenia trawy. Raz na jakiś czas robiły to, przekonując obywateli, że zarządzającego terenem Hamasu nie da się zniszczyć i wyeliminować, ale w ten sposób można ograniczyć jego rozwój i zniechęcić do eskalacji. To był błąd. Na początku października Hamas bestialsko zaatakował Izrael, zabijając około 1200 osób, a ponad 120 porywając. Izrael odpowiedział bombardowaniami i atakiem lądowym na Strefę Gazy. Shalabi z przerażeniem przyznaje, że od pięciu tygodni nie było dnia, by lista zabitych piłkarzy nie wydłużała się o kolejne nazwiska.

Sepp Blatter pomagał Palestynie, bo marzył o Pokojowej Nagrodzie Nobla

Ale futbol wciąż w tym kraju żyje, a reprezentacja walczy o wejście na mundial w 2026 r. - trwa drugi z trzech etapów kwalifikacji. Palestyna 16 listopada bezbramkowo zremisowała z Libanem, we wtorek przegrała 0:1 z Australią, a w marcu czeka ją mecz z Bangladeszem. Później rewanże. Z grupy wyjdą dwa najlepsze zespoły - Australia jest murowanym faworytem do pierwszego miejsca, ale już walka o drugie powinna być wyrównana. Dla Palestyńczyków, szczególnie w ostatnich tygodniach, znaczenie piłki nożnej wykracza poza sport - jest wyrazem tożsamości narodowej i dowodem istnienia.

Palestyńczycy lubią opowiadać o losach piłki w swoim kraju na przykładzie Hazema Alrekhawiego. W 2008 r. miał 19 lat i był świetnie zapowiadającym się obrońcą Shabab Rafaha, znanego klubu ze Stefy Gazy. Pod koniec liceum, wraz z dziewięcioma kolegami z klasy, wsiadł do autobusu, w który po chwili uderzył pocisk wystrzelony z izraelskiego myśliwca F-16. Ciała wszystkich pasażerów zostały przewiezione do szpitala Al-Shifa, pod którym według Izraela znajduje się dziś centrum dowodzenia Hamasu. Owinięto je i złożono w kostnicy. Po pięciu godzinach matka Hazema przyjechała, by zidentyfikować syna. Dostrzegła wówczas, że poruszył ręką. Lekarze potwierdzili - żył. Jego ciało było pełne odłamków i poważnych obrażeń, ale jako jedyny z całego autobusu wciąż żył. Alrekhawi długo dochodził do siebie. Jego powrót do piłki wydawał się niemożliwy. Po blisko trzech latach rehabilitacji przeniósł się jednak na Zachodni Brzeg i wznowił karierę. Grał tam w najwyższej lidze aż do tego lata - w dwunastu sezonach występował dla ośmiu różnych klubów. I z palestyńską piłką jest jak z Alrekhawim. Może obrywać od Izraela, można ją nawet zamknąć w lodówce, ale na koniec poruszy ręką, wróci i spróbuje się dalej rozwijać.

Palestyński Związek Piłki Nożnej (PFA) został założony w 1928 r., a rok później wstąpił do FIFA. Po dwudziestu latach, wraz z powstaniem państwa Izrael, spokój się skończył. W 1948 r. federacja zmieniła nazwę na Izraelski Związek Piłki Nożnej. Palestyna nie mogła wówczas powołać własnego związku, bo statut FIFA określa, że na terenie każdego kraju może istnieć tylko jedna federacja. Przez kolejne dekady grała jedynie nieoficjalne mecze. Dopiero w 1998 r., po 50 latach, mimo że Palestyna wciąż przez wiele krajów nie jest uznawana za autonomiczne państwo, została członkiem FIFA. Wyraźnie przyczynił się do tego Sepp Blatter, skorumpowany poprzednik Gianniego Infantino na stanowisku prezesa FIFA, który według Bassila Mikdadiego, założyciela portalu "Football Palestine", liczył, że pomoc Palestynie pozwoli mu zdobyć pokojową nagrodę Nobla. Odwiedzał ją, dofinansowywał rozwój i chciał organizować pojednawcze mecze z Izraelem. - To nie była altruistyczna pomoc. Miał ukryty cel. Ale niezależnie od intencji, palestyński futbol wiele mu zawdzięcza - pisał Mikdadi.

Od tamtej pory palestyńska piłka przetrwała drugą intifadę między 2000 a 2005 r., pięć wojen w Gazie, dziesiątki bombardowań, setki podstawionych nóg przy organizacji meczów i masakrę ostatnich tygodni. Poraniona i poobijana, wciąż rusza ręką. Zakwalifikowała się do ostatnich trzech mistrzostw Azji i wciąż marzy o mundialu.

W świecie futbolu Palestyna ma status, jakiego nie osiągnęła na międzynarodowej mapie świata

Abu al-Hussein, zastępca sekretarza generalnego federacji, planował w ostatnich tygodniach dwie rzeczy na raz: zgrupowanie reprezentacji Palestyny z eliminacyjnymi meczami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przeciwko Libanowi i w Kuwejcie z Australią, a także rozlokowanie swoich dzieci u różnych krewnych, by w razie bombardowania nie stracić ich wszystkich. Gdy był w pracy, a dzieci i żona u rodziny, ich dom legł w gruzach.

- Po 7 października wszystko się zmieniło. Cała działalność sportowa w Palestynie została wstrzymana - mówił na konferencji Ahmed Rajoub, rzecznik palestyńskiej federacji. - Drużynę w końcu udało się zebrać w Jordanii. Bardzo pomógł nam książę Alem bin Al Husseinem, który jest też prezesem Jordańskiego Związku Piłki Nożnej. Pierwszy trening odbyliśmy ledwie cztery dni przed meczem z Libanem. Wcześniej większość naszych piłkarzy przez cztery tygodnie właściwie nie trenowała. Na zgrupowaniu w ogóle nie mamy zawodników z Gazy. Pod żadnym względem nie są to idealne przygotowania. Piłkarze nie mogą skupić się na grze, bo codziennie giną ludzie. Nie ma rozmów o piłce nożnej. Jedynym tematem jest wojna. W pokojach, w szatni, w autobusie. Wszędzie. Kiedy tylko kończy się trening, wszyscy przyklejamy się do telefonów, by sprawdzić, co u naszych bliskich. Chcę jednak zapewnić, że niezależnie od wszystkiego, chcemy wygrywać - opowiadał.

Awans na mistrzostwa świata, po zwiększeniu liczby uczestników z 32 do 48, wydaje się bliższy niż kiedykolwiek. Na pewno teraz jest też Palestynie najbardziej potrzebny. Piłkarze od lat słyszą, że są ambasadorami i ministrami spraw zagranicznych. Im większa będzie scena, na której wystąpią, tym lepiej dla ich sprawy. Mundial jest marzeniem, ale i celem wyartykułowanym przez sekretarza generalnego Abu Hilala. - Mamy nadzieję, że po zreformowaniu turnieju uda nam się w nim wystąpić - powiedział. A jeszcze odważniejszy jest selekcjoner tunezyjski Makram Daboub: - Zamierzamy zrobić to samo, co Maroko na ostatnim mundialu.

- Piłka nożna to jedna z niewielu platform, dzięki której nasze dzieci i młodzież mogą być dumne ze swojej tożsamości narodowej, a reszta świata może przypomnieć sobie, że istnieje Palestyna - mówiła jeszcze przed 7 października wiceprezeska Susan Shalabi. - W świecie futbolu Palestyna ma status, jakiego nie osiągnęła na międzynarodowej mapie świata. Jesteśmy narodem, który chce być słyszalny i widziany. Chce normalnie żyć, być suwerenny i wolny. Piłka stała się ważnym symbolem narodowej tożsamości. Samo zakwalifikowanie się Palestyny do ostatnich edycji Pucharu Azji wzmogło w społeczeństwie wiarę w naszą narodową odporność, wolę przetrwania i zdolność do zwycięstwa. Dlatego też nasza reprezentacja w ojczyźnie nazywana jest w "Al-Fidai", co oznacza "bojownika o wolność". "Al-Fidai" to ikona, do której aspiruje każde palestyńskie dziecko, więc przyznanie drużynie narodowej takiego tytułu wiele mówi o znaczeniu, jakie ma dla narodu - zwraca uwagę.

Rozwój futbolu zatrzymywany w punktach kontrolnych

W lipcu 2009 r. Mahmoud Sarsak, 22-letni reprezentant Palestyny i jeden z jej bardziej obiecujących piłkarzy, jedzie ze Strefy Gazy na Zachodni Brzeg, by podpisać kontrakt z nowym klubem. Na punkcie kontrolnym wyciąga przepustkę i wszystkie potrzebne dokumenty. Izraelski żołnierz długo się przygląda. W końcu rozkazuje Sarsaka aresztować, bo podejrzewa go o związki z Islamskim Dżihadem i oskarża, że kiedyś podłożył bombę, która raniła izraelskiego żołnierza. Zamiast do nowej drużyny, trafia do aresztu.

Dowodów nie ma, więc nie zostają mu postawione żadne zarzuty, ale nie zwalnia go to z odbywania kary. Nie ma adwokata ani szans na wyjście. Jest torturowany, wykańczany psychicznie i fizycznie. Mijają miesiące. Dalej nie ma przeciwko niemu dowodów, a w sądzie nie toczy się proces. Za szóstym razem, gdy jego areszt znów został przedłużony, w akcie desperacji rozpoczyna strajk głodowy. Nie je przez blisko 90 dni. Traci połowę masy ciała. Traci też kontakt z rzeczywistością. Traci wzrok i słuch. Traci pamięć. Rodzina traci nadzieję. Jego sprawą interesują się francuskie gwiazdy Eric Cantona i Lilian Thuram. "Ubolewają nad nią" również Blatter i Michael Platini, wówczas z pozycji prezesa UEFA. Francuz przestaje ubolewać, gdy Palestyna wskazuje punkty z regulaminów UEFA i FIFA, które naruszył Izrael i apeluje o odebranie mu prawa organizacji młodzieżowego Euro. Dostaje wtedy naganę za lobbowanie przeciwko Izraelowi. Sarsak opuszcza areszt w lipcu 2012 r., trzy lata po zamknięciu. Nigdy nie wraca do piłki, walczy jedynie o powrót do zdrowia, bo choćby jego barki - w związku z ciągłym podwieszaniem go i skuwaniu kajdankami - są trwale uszkodzone. Już przed trzydziestką prowadzi emerycki tryb życia.

Palestyńczycy od lat powtarzają, że rozwój ich futbolu jest zatrzymywany na izraelskich punktach kontrolnych. Między Strefą Gazy a Zachodnim Brzegiem przebiega ziemia Izraela, więc żeby przedostać się z jednego skrawka ziemi na drugi, potrzeba specjalnej wizy, którą wystawić mogą jedynie władze Izraela. Najczęściej nie są przychylne. W podobny sposób ogranicza to i utrudnia wszelkie próby podróżowania za granicę, co nieustannie rodzi problemy. Mecz o mistrzostwo Palestyny? Są dwie dwunastozespołowe ligi - Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy. Ich zwycięzcy powinni spotykać się w finale, by zdobyć tytuł i kwalifikację do gry w azjatyckiej Lidze Mistrzów. Bywa, że meczu nie udaje się rozegrać, bo jedna z drużyn nie dostaje zgody na podróż. Podobnie jest z reprezentacją - w 2004 roku Palestyna dotarła do ostatniego etapu eliminacji mistrzostw świata i miała rozegrać kluczowy mecz z Uzbekistanem, ale połowa piłkarzy nie dostała wiz, kilku innych utknęło na punktach kontrolnych i skończyło się porażką 0:3. Podczas kolejnych eliminacji aż osiemnastu piłkarzy nie dostało zezwoleń na wyjazd do Singapuru, więc Palestyna musiała oddać mecz walkowerem.

To były najgłośniejsze przypadki, w których Izrael bezceremonialnie podkładał Palestynie nogę. Ale wyhamowywanie rozwoju piłki na punktach granicznych jest codziennością. - Nie ma mowy o swobodnym przemieszczaniu. Ze względu na niestabilną sytuację wszędzie są punkty kontrolne, a granice często bywają zamykane - mówi Ould Ali, Algierczyk, który był selekcjonerem Palestyny od 2018 do 2021 r. - Z mojego doświadczenia: najgorszy scenariusz był taki, że piłkarze w ogóle nie przyjadą na zgrupowanie, a najlepszy, że dotrą z ośmiogodzinnym opóźnieniem wyczerpani formalnościami na granicy - opowiadał. W angielskich mediach tłumaczył to obrazowo. - Wyobraźcie sobie, że wasz selekcjoner, Gareth Southgate, co zgrupowanie zmaga się z tym, że piłkarze z Londynu docierają dzień później niż mieli, a ci z Manchesteru nie przyjeżdżają w ogóle. Po prostu nie ma ich do dyspozycji. Jako selekcjoner Palestyny, układając listę powołanych, liczysz się z tym, więc bierzesz paru piłkarzy z Gazy, paru z Zachodniego Brzegu, kilku z Jerozolimy i kilku z zagranicy, by chociaż ktoś do ciebie dotarł. Nigdy nie wiesz, jaki skład wystawisz w następnym meczu. Masz nadzieję, że przynajmniej uda ci się skompletować jedenastkę - tłumaczy.

- Chciałem oglądać moich piłkarzy w meczach, ale z tym też był niemały problem. Za każdym razem, gdy chciałem przejechać z Zachodniego Brzegu do Strefy Gazy, potrzebowałem jednorazowego pozwolenia. Na granicach czekałem minimum cztery-pięć godzin, a zdarzało się, że na mecz nie dotarłem, bo przytrzymali mnie kilkanaście godzin. To dotyczy wszystkich: zawodników, sędziów, trenerów. Niewielu ma szansę zdobyć międzynarodowe doświadczenie, bo nie dostają zgód na taki wyjazd. Dlatego mówię, że bycie selekcjonerem Palestyny to najtrudniejsza praca na świecie. Z drugiej strony, nigdzie nie widziałem takiej determinacji. W Palestynie tylko futbol daje szczęście. Jest oazą nadziei - mówi Ould Ali. - Ale najlepsze jest to, że kibice po meczach są jak wszyscy inni na świecie! Chcą zwycięstw! Co z tego, że spędziliśmy na granicy kilkanaście godzin i cała podróż trwała prawie dobę? Powinniśmy wygrać! - śmiał się selekcjoner, który obecnie prowadzi młodzieżową reprezentację Algierii.

Palestyna próbowała rozwiązać ten problem na różne sposoby. Składała oficjalne skargi do FIFA, zwracając uwagę, że izraelscy urzędnicy nie pozwalają na swobodne przemieszczanie się piłkarzy i trenerów między Strefą Gazy a Zachodnim Brzegiem, że blokują transporty sprzętu, że utrudniają przyjazd zagranicznych zespołów na mecze w Palestynie, ale najczęściej nie przynosiło to trwałych zmian. Izrael wciąż punktował, że niektórzy piłkarze mają związki z Hamasem i innymi organizacjami terrorystycznymi, więc przepuszczenie ich przez granicę stwarzałoby niebezpieczeństwo. Trudno wyjaśnić, jak często urzędnikami kieruje ostrożność, a jak często złośliwość. Palestyńska federacja, chcąc uniezależnić reprezentację od miejscowych piłkarzy, umieściła nawet ogłoszenie w poczytnym niemieckim Kickerze, by zgłaszali się do niej piłkarze, mający palestyńskie korzenie. Największy odzew był z Chile, ale w kadrze pojawiali się też piłkarze ze Szwecji, Serbii czy Stanów Zjednoczonych.

Tak do kadry trafił choćby Alexis Norambuena, który przez siedem lat grał w Jagiellonii Białystok i GKS Bełchatów. Urodził się i spędził większość życia w Chile, ale jako że nigdy nie rozegrał meczu w tej kadrze, to wykorzystał palestyńskie pochodzenie i reprezentował ją 23 razy. Miesiąc temu udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu", w którym powiedział: - Jedyne, o czym marzę, to szybkie zaprowadzenie pokoju między Izraelem a Palestyną. Ginie teraz wielu ludzi, w tym palestyńskich dzieci. Chciałbym, żeby to się skończyło. Hamas to nie Palestyna, nie reprezentuje Palestyńczyków, to grupa mniejszościowa w Palestynie, nie reprezentuje całego narodu. Sam w Strefie Gazy nigdy nie byłem. Aby tam pojechać, trzeba mieć specjalne pozwolenie. Znam kolegę, który tam pojechał i nie mógł potem wrócić. Grałem natomiast w lidze palestyńskiej, w Al-Shabab. Poziom jest dość wysoki, piłkarze są dobrzy technicznie, ale liga potrzebuje więcej profesjonalizmu.

"Kładłem się spać i gapiłem w sufit. Zastanawiałem się, kiedy runie mi na głowę"

Hazem Alrekhawi, który przed laty został wyciągnięty z kostnicy, a później rozkręcił swoją karierę w klubach z Zachodniego Brzegu, tego lata bez trudu znalazłby tam kolejny zespół. Zdecydował jednak, że wróci do rodzinnego Rafah w Strefie Gazy, by towarzyszyć swojemu starszemu bratu - Mohammedowi, który mając 38 lat, ogłosił, że nadchodzący sezon będzie jego ostatnim. Bracia chcieli spełnić marzenie z dzieciństwa i zagrać razem dla Shabab. Kilka tygodni później Izrael odpowiedział na atak Hamasu, a w sieci pojawiły się zdjęcia jednego z braci wyciągniętego spod gruzów swojego domu w zakrwawionej koszulce i piłkarskich spodenkach. Pojawiają się sprzeczne informacje, który z nich jest widoczny na zdjęciu, gdyż są do siebie bardzo podobni. Nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Ich nazwiska nie pojawiły się na liście zmarłych.

Do Gazy w złym momencie wrócił też Mohammed Balah, środkowy napastnik mający dziewięć meczów w kadrze. Zakładał, że będzie w tym momencie na zgrupowaniu, by walczyć o awans na mundial. Plan był prosty: regularnie występować w meczach, odbudować się w rodzimej lidze po zerwaniu więzadeł krzyżowych, którego doznał grając w egipskim Al-Masry, a następnie wrócić do reprezentacji. Plan legł w gruzach. Balah przeżył już poprzednie ataki na Gazę. W maju 2021 r. został zburzony jego dom. Teraz, zamiast grać w reprezentacji, relacjonuje przebieg wojny w swoich mediach społecznościowych: "Na południu Strefy Gazy wszystkie sklepy spożywcze są puste. Nie da się kupić nawet warzyw, które pozostały, bo ich ceny są szalenie wysokie. Większość rodzin śpi na ulicach. Trwa prawdziwa walka o wodę pitną i mąkę. Ceny mąki są szalone! Nie stać na nią większości rodzin! Zakończmy tę wojnę!" - napisał w niedzielę.

Gdy Balah przed laty wyjeżdżał z Gazy, by rozpędzić swoją karierę, towarzyszył mu Mahmoud Wadi - kolejny palestyński piłkarz, uchodzący za spory talent. Obaj podpisali kontrakt z jordańskim Al-Ahli Amman. Później Wadi, którego omijały kontuzje, przeniósł się do egipskiego Pyramids FC, zostając najdroższym palestyńskim piłkarzem w historii. Kosztował 1,1 mln dolarów. Obecnie jest na zgrupowaniu. Mecz z Kuwejtem przesiedział na ławce rezerwowych. Selekcjoner Makram Daboub tłumaczył, że wybierze skład nie tylko na podstawie umiejętności piłkarskich, ale też psychicznego stanu swoich piłkarzy. Każdy przeżywa wojnę w inny sposób. U Wadiego wspomnienia sprzed blisko dziesięciu lat, gdy sam był w Gazie podczas bombardowań, wciąż są żywe. - W nocy kładłem się spać i gapiłem w sufit. Zastanawiałem się, kiedy runie mi na głowę. Wszystko co mam, zawdzięczam piłce nożnej. To dzięki dobrej grze mogłem wydostać się z Gazy i przenieść za granicę. Wielu moich kolegów, z którymi grałem w palestyńskich klubach, zginęło. Moim obowiązkiem jest reprezentowanie ich i całej Palestyny - twierdzi.

Pomocnik Mohammed Rashid, który w ostatnim meczu pojawił się na boisku w drugiej połowie, wyjaśnił motywacje całej drużyny. - Chcemy przede wszystkim pokazać światu, że jesteśmy takimi samymi ludźmi, jak oni wszyscy. I też chcemy korzystać z prawa do wolności.