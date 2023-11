Poruszający wpis Lewandowskiego. Tak zareagował na dramat kolegi

Część piłkarzy FC Barcelony przebywa obecnie na listopadowych zgrupowaniach w ramach eliminacji do Euro 2024. W ich gronie znajduje się też Robert Lewandowski. Kapitan Biało-Czerwonych zawiódł jednak w spotkaniu z Czechami (1:1), gdzie był kompletnie niewidoczny. Nie zdobył bramki, a jego drużyna ostatecznie pożegnała się z marzeniami o bezpośrednim awansie na imprezę w Niemczech. Tym samym już niedługo Polak wróci do gry w klubie, ale w nie najlepszym nastroju. Wydawało się, że w o wiele lepszym humorze będzie za to Gavi, którego reprezentacja zakwalifikowała się na Euro. Tyle tylko, że w meczu z Gruzją (3:1) Hiszpan doznał poważnej kontuzji, która wyhamuje jego karierę.

Robert Lewandowski zareagował na dramat Gaviego. Wymowny wpis

Już w 26. minucie zawodnik musiał opuścić boisko z powodu urazu kolana. Upadł na murawę bez kontaktu z przeciwnikiem, a na jego twarzy pojawił się grymas bólu, co nie napawało optymizmem. W poniedziałek przeszedł badania, które potwierdziły najczarniejszy scenariusz. Doznał on zerwania więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie oraz urazu łąkotki bocznej. Tym samym jego przerwa od gry może potrwać nawet dziewięć miesięcy. Wydaje się, że piłkarz nie tylko nie wystąpi już w tym sezonie, ale nie pojedzie na Euro 2024 oraz na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Hiszpański portal relevo.com ujawnił, że Gavi bardzo źle zareagował na kontuzję i w przerwie w szatni słychać było jedynie jego krzyk. Dramatem młodego zawodnika poruszeni byli jego koledzy z reprezentacji oraz z Barcelony, i okazali mu wsparcie w mediach społecznościowych.

Tak postąpił m.in. Lewandowski. Polak opublikował na Instagramie wymowne zdjęcie z Gavim z jednego z treningów. Napastnik ściska na nim uśmiechniętego Hiszpana. Do fotografii dodał też wymowny opis. "Dużo siły, przyjacielu" - napisał 35-latek.

FC Barcelona wściekła na selekcjonera Hiszpanii. Kontuzja Gaviego wielkim ciosem dla Xaviego

Kontuzja Gaviego to fatalna informacja dla Barcelony. 19-latek jest bowiem kluczowym zawodnikiem drużyny Xaviego. W tym sezonie wystąpił już w 15 meczach, zdobywając dwie bramki i asystę. Jak podaje hiszpański "AS", działacze katalońskiego klubu są wściekli i winą za kontuzję obarczają głównie Luisa de la Fuente, a więc selekcjonera Hiszpanii. Ich zdaniem kazał on grać Gaviemu w zupełnie nieistotnym meczu i w ten sposób tylko naraził go na uraz.

Kontuzja Hiszpana znacząco komplikuje sytuację Barcelony. To kolejne osłabienie w linii pomocy. Wciąż do gry po kontuzji nie wrócił Frenkie de Jong, a Pedri dopiero zaczyna łapać rytm. Kolejny mecz Katalończycy rozegrają już w sobotę 25 listopada, kiedy to zmierzą się z Rayo Vallecano.