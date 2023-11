Hiszpański gwiazdor przeżywał prawdziwy dramat. Szatnia zamarła

Już w 26. minucie meczu Hiszpanii z Gruzją w eliminacjach Euro 2024 Gavi musiał opuścić boisko z powodu kontuzji kolana. Według nieoficjalnych informacji 19-latek zerwał więzadło krzyżowe, przez co wypadnie z gry na wiele miesięcy. Niewykluczone, że z tego powodu opuści nawet przyszłoroczne mistrzostwa Europy.

Koszmarna kontuzja Gaviego w meczu reprezentacji Hiszpanii. Grobowa cisza w szatni

Pomocnik bardzo przeżył to, co się wydarzyło. Według relacji portalu relevo.com po tym, gdy usłyszał wstępną diagnozę od lekarzy reprezentacji, kompletnie się załamał. "To niemożliwe, muszę grać!" - krzyczał w kółko zapłakany piłkarz Barcelony. "Czuł, że z jego kolanem coś jest nie tak, słuchał, co mówili mu lekarze, ale nic nie pozwoliło mu zaakceptować tego koszmaru" - czytamy.

W przerwie, przy wyniku 1:1, w szatni pojawili się inni hiszpańscy piłkarze. Wszyscy byli bardzo przejęci tym, co stało się z Gavim. "Atmosfera wokół pomocnika była jak na pogrzebie. W szatni nikt nie odważył się podnieść głosu, ciszę przerywały jedynie krzyki zawodnika Barcelony" - przekazano. Zdaniem selekcjonera Luisa de la Fuente można było odnieść wrażenie, iż jego zespół przegrał. - Powiedziałem zawodnikom, że nawet ze złamanymi sercami musieliśmy kontynuować grę, aby oddać hołd kontuzjowanemu koledze z drużyny - zdradził na pomeczowej konferencji prasowej.

Koledzy z FC Barcelony przejęci urazem Gaviego. Tak jak prezes federacji

Wśród tych, którzy najbardziej przeżywali kontuzję pomocnika, byli jego klubowi koledzy - niewiele starszy Ferran Torres (23 lata) oraz młodziutki Lamine Yamal (16 lat). Z nimi porozmawiał doświadczony Inigo Martinez (32 lata), inni zawodnik Barcelony, aby uspokoić ich i przygotować na drugą połowę. Wydaje się, że przyniosło to efekt, gdyż w 55. minucie Torres zdobył bramkę na 2:1. Zadedykował ją oczywiście Gaviemu. W 72. minucie Luka Loczoszwili strzelił gola samobójczego i Hiszpanie wygrali 3:1.

Po zejściu do szatni drużyna została poinformowana, że Gavi jest już w drodze do Madrytu (mecz odbywał się w Valladolid), skąd jak najszybciej uda się do Barcelony. W sprawę mocno zaangażował się prezes hiszpańskiej federacji Pedro Rocha i "nakazał udostępnienie wszelkich środków niezbędnych dla zapewnienia komfortu piłkarzowi w najtrudniejszym momencie jego krótkiej kariery. On również był mocno poruszony tym, co się stało i chciał być blisko zawodników - po spotkaniu wraz z nimi wrócił autokarem do Madrytu. 19-latek będzie przechodził leczenie w klubie, który będzie mógł oczekiwać odszkodowania od FIFA.

Dla Hiszpanów był to ostatni mecz w eliminacjach Euro 2024. Z ośmiu meczów siedem wygrali i jeden przegrali, 21 punktów dało im pierwsze miejsce w grupie A, przed Szkocją (17 pkt), Norwegią (11 pkt), Gruzją (8 pkt) i Cyprem (0 pkt).