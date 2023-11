Idzie rewolucja. FIFA i UEFA reagują ws. el. MŚ. "Futbol osiągnął swój limit"

Przerwa reprezentacyjna dla wielu szkoleniowców jest koszmarem. Do grona jej zagorzałych przeciwników należy m.in. Juergen Klopp. Liverpool od października musi sobie radzić bez etatowego lewego obrońcy Andy'ego Robertsona, którego uraz barku doznany w starciu z Hiszpanią wykluczył go do końca roku. W niedzielę 19 listopada FC Barcelona straciła Gaviego, który doznał poważnej kolana podczas ostatniego spotkania reprezentacji Hiszpanii z Gruzją. Wszystko wskazuje na to, że młody pomocnik nie będzie pauzował kilka miesięcy. Z tego powodu ekipa z Katalonii jest wściekła. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej.

Przerwa w reprezentacji jest szczególnie trudna dla klubów, które muszą sobie radzić bez kontuzjowanych graczy. "AS" wyliczył, że w ciągu tygodnia aż 20 zawodników nabawiło się problemów zdrowotnych. Są to: Camavinga, Zaire-Emery, Vinicius Jr., Gavi, Oyarzabal, Ter Stegen, Mandi, Muriqi, Ocampos, Haaland, Onana, Rashford, Bowen, McKennie, Bastoni, Miretti, Vicario, Eriksen i Ochoa. Hiszpański dziennik zauważył, że aż osiem z wymienionych graczy to zawodnicy hiszpańskiej ekstraklasy.

- Trenerzy za każdym razem modlą się, aby powołani zawodnicy wrócili do klubu cali i zdrowi. Upakowany po brzegi kalendarz meczów sprawia, że przerwa reprezentacyjna staje się w pewnym sensie loterią. Podczas październikowej przerwy Dani Olmo, Marco Asensio i Neymar nabawili się kontuzji - czytamy na stronie.

FIFA i UEFA reaguje na kontuzje zawodników. Nowy format eliminacji MŚ 2026

Według "AS", zmiany wprowadzone przez FIFA i UEFA w eliminacjach mistrzostw świata 2026 w Europie mają nieco poprawić sytuację piłkarzy. Dlaczego? Drużyny ze Starego Kontynentu walczące o awans zostaną podzielona na 12 grup po pięć drużyn i 6 po cztery reprezentacje. Bezpośrednie kwalifikacje na imprezę wywalczą jedynie zwycięzcy. Reprezentacje z drugich miejsc zagrają w barażach, podobnie jak cztery najlepsze ekipy z Ligi Narodów. - Już po sześciu meczach można wywalczyć awans na mundial - podkreślił dziennik, kończąc artykuł następującym zdaniem: - To ulga w tak przeciążonym kalendarzu, który jest pełny kontuzji. Futbol osiągnął swój limit - czytamy.

Najbliższe mistrzostwa świata odbędą się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych i potrwają od 11 czerwca do 19 lipca 2026 roku.