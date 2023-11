10 na 10. Niebotyczny wyczyn w el. Euro 2024. Ewenement

10 meczów, 10 zwycięstw i pewny awans na Euro 2024 - reprezentacja Portugalii zakończyła eliminacje marzeń. W niedzielę Cristiano Ronaldo i jego koledzy pokonali Islandię 2:0 i zakończyli rozgrywki z kompletem punktów. To pierwszy taki wyczyn tej ekipy w historii. Spora w tym zasługa nowego selekcjonera Roberto Martineza, który jako trener w eliminacjach czy to Euro, czy to mistrzostw świata jeszcze nie przegrał.

