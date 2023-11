Zatrważające liczby. Mundial w Katarze obnażony. 200-procentowy wzrost

Mistrzostwa świata w Katarze były rozgrywane w dniach od 20 listopada do 18 grudnia 2022 roku. Był to pierwszy w historii piłki nożnej mundial, który odbył się zimą. Rozgrywki ligowe zostały dostosowane tak, aby turnieju udało się przeprowadzić w środku sezonu. To spowodowało wyraźne skrócenie czasu na regenerację dla zawodników, co odbiło się na ich zdrowiu. Grupa ubezpieczeniowa Howden opublikowała europejski wskaźnik urazów w piłce nożnej z sezonu 2022/2023 rok po mistrzostwach świata, który jasno dowodzi, że rozegranie ich w tym czasie okazało się fatalnym w skutkach pomysłem.

"Zimowy mundial" w Katarze znacząco wpłynął na większą liczbę kontuzji wśród piłkarzy. Wzrost nawet o 200 proc.

Badanie z października 2022 roku wykazało, że na 88 przypadków kontuzji piłkarze pauzowali średnio przez 11,35 dnia. Tak było jednak przed turniejem, ale już chwilę po, czyli w styczniu 2023 roku liczba ta wzrosła do 19,41 dnia.

To jednak nie wszystko. Zatrważająco wygląda odsetek wzrostu kontuzji. Po mistrzostwach świata w Katarze częstotliwość urazów kostki wzrosła aż o 170 proc., urazów ścięgna podkolanowego o 130 proc., a urazów łydki aż o 200 proc. - Wyraźnie widzieliśmy, że zorganizowanie mistrzostw świata mężczyzn podczas europejskiej zimy spowodowało, że gracze musieli spędzić na trybunach osiem dodatkowych dni w drugiej połowie sezonu w porównaniu z pierwszą – powiedział James Burrows, dyrektor sportowy Howden, cyt. przez ESPN.

Badaniem objęto najważniejsze rozgrywki ligowe w Europie, m.in. Premier League, LaLigę, Serie A, Ligue 1 i Bundesligę. Najwyższy wzrost kontuzji odnotowały Premier League i Bundesliga, gdzie częstotliwość występowania kontuzji wzrosła odpowiednio o 23,6 proc. i 14,8 proc.

Burrows wyraził również nadzieję, że te badania pomogą klubom w rozmowach z FIFA i UEFA. - Mamy nadzieję, że nasze badania i analizy zapewnią czołowym europejskim klubom dodatkowy wgląd w dalsze rozmowy z organami zarządzającymi rozgrywkami na temat lepszego dostosowania kalendarzy krajowych i międzynarodowych oraz szerokiego problemu nagromadzenia meczów - dodał.

Warto również przypomnieć inny, ważny raport z początku tego roku. W marcu Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPro) przedstawiła badania zmęczenia fizycznego i psychicznego graczy po zakończonym turnieju. Wynika z nich, że aż 54 proc. piłkarzy wyraziło obawy, że w "dalszej części sezonu będzie bardziej podatnymi na kontuzje", 44 proc. odczuwało "skrajne lub zwiększone zmęczenie fizyczne", a 20 proc. odczuwało "niezwykle wysoki poziom zmęczenia psychicznego i emocjonalnego". Te badania jasno dowodzą, że mundial w Katarze był bardzo nieprzemyślanym i jak się okazuje niezdrowym pomysłem dla zawodników.