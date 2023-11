Awansowali na Euro 2024, a media załamane. "Lepiej tam nie jechać"

Reprezentacja Serbii w ostatniej kolejce zapewniła sobie awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy, zajmując drugie miejsce w grupie G. Serbowie w ośmiu meczach zdobyli 14 punktów - cztery mniej zwycięzców grupy Węgrów - i po raz pierwszy w swojej historii zagrają na mistrzostwach Europy. Wcześniej dostali się na Euro w 2000 roku jako Jugosławia. Doszli do ćwierćfinału.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski brutalnie podsumowana. "Nie wyobrażam sobie"

"Jeśli mamy zamiar grać w ten sposób w Niemczech, lepiej nie jechać". Krajowe media załamane po historycznym awansie

Serbia bilet do Niemiec wywalczyła dopiero w ostatniej kolejce, remisując u siebie 2:2 z Bułgarią, ale przebieg spotkania przyprawiał miejscowych kibiców o zawał serca. "Serbia była znakomita przez pierwsze 20 minut, ale od tego momentu gra naszej reprezentacji się rozpadła" - relacjonuje tamtejszy portal "Kurir". Po kwadransie gry na prowadzenie gospodarzy wyprowadził Milos Veljković, ale w drugiej połowie do głosu doszli Bułgarzy, który w dziesięć minut odwrócili wynik konfrontacji. "Desperackie 60 minut... Niedopuszczalne, bez entuzjazmu, energii, totalnie nieobecne... No cóż, tak zachowała się Serbia. Bułgarzy odwrócili wynik i objęli prowadzenie 2:1! Myśleliśmy, że to koszmar" - kontynuują serbskie media.

Ostatecznie podopieczni Dragana Stojkovicia zdołali wyrównać na dziesięć minut przed końcem spotkania za sprawą trafienie Srdjana Babicia. Remis sprawiał, że nie byli zależni od wyniku równoległego pojedynków Węgrów z Czarnogórą, jednakże nastroje w bałkańskim kraju, mimo awansu, nie są zbyt dobre z uwagi na okoliczności meczu z Bułgarią, która była outsiderem grupy. W starciu z Serbią zdobyli dopiero czwarty punkt w tych eliminacjach. "Sposób, w jaki pojechaliśmy na EURO, jest druzgocący! Jeśli mamy zamiar grać w ten sposób w Niemczech, lepiej nie jechać" - w ten sposób podsumował to "Kurir".

Tabela grupy G: