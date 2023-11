Selekcjoner reprezentacji Czech odniósł się do afery alkoholowej. "Nie było wyjścia"

W niedzielę 19 listopada pojawił się niepokojący komunikat na stronie czeskiej federacji piłkarskiej. "Trzech zawodników kadry narodowej naruszyło wewnętrzne zasady w sobotni wieczór. Jakub Brabec (Aris Saloniki), Vladimir Coufal (West Ham United) i Jan Kuchta (Sparta Praga) opuścili już zgrupowanie ze skutkiem natychmiastowym z powodu decyzji kierownictwa" - czytamy w oświadczeniu, opublikowanym na platformie X (dawniej Twitter).

Zawodnicy, którzy grali w podstawowym składzie przeciwko Polsce, udała się na imprezę w Ołomuńcu. Serwis isport.blesk.cz informował, że Kuchcie, Coufalowi i Brabecowi towarzyszył Filip Novak, gracz tamtejszej Sigmy oraz Tomas Neumann, członek Komitetu Wykonawczego w czeskiej federacji. Grupa piła alkohol w klubie Belmondo w centrum Ołomuńca i bawiła się do niedzielnego poranka. "Mieli regenerować siły, zbierać energię i przygotowywać się do ostatniego meczu w eliminacjach. Zamiast tego, na niecałe 48 godzin przed meczem, piłkarze udali się na dyskotekę" - czytamy w artykule.

Selekcjoner Jaroslav Silhavy przekonuje, że nie mógł podjąć innej decyzji.

- Gdy się tylko o tym dowiedziałem, to poczułem wielkie rozczarowanie. Wiedziałem, że to duża komplikacja dla drużyny. Nie było jednak innego wyjścia, jak wyrzucić zawodników ze zgrupowania. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na nasze przygotowania do ważnego spotkania. Piłkarze zdali sobie sprawę z tego, co zrobili. Przepraszali zespół, ale to nie wystarczy Stało się i muszą ponieść konsekwencje - stwierdził Silhavy na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej.

Sytuacja w grupie

Reprezentacja Czech wciąż jest w grze o awans na Euro 2024. Kadra prowadzona przez Jaroslava Silhavy'ego zremisowała 1:1 z Polską. Pewny awans z grupy E ma już Albania, a drugiego finalistę wyłoni bezpośrednie starcie między Czechami a Mołdawią. Czechom wystarczy remis do tego, by zapewnić sobie udział w przyszłym roku na mistrzostwach Europy w Niemczech.