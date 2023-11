Trener reprezentacji Niemiec uderzył w Polaka. "Muszę z tym dyskutować"

Reprezentacja Niemiec w sobotni wieczór zmierzyła się w meczu towarzyskim z Turcją. Spotkanie rozegrano w Berlinie, choć na trybunach zasiadło więcej kibiców z tureckimi flagami narodowymi. W Niemczech przecież żyje bardzo wielu tamtejszych imigrantów. Szef niemieckiej federacji po spotkaniu przyznał, że zespół czuł się, jakby grał na wyjeździe.

Bartosz Frankowski skrzywdził Niemców? Julian Nagelsmann nie ma wątpliwości

Niemcy ostatecznie przegrały 2:3, a decydująca bramka dla Turków padła po rzucie karnym podyktowanym przez Bartosza Frankowskiego, który prowadził to spotkanie. Kai Havertz według sędziego zagrał piłkę ręką nieprzepisowo. Zdaniem selekcjonera reprezentacji Niemiec Juliana Nagelsmanna arbiter podjął w tej sytuacji złą decyzję.

- Muszę z tym dyskutować. To normalny ruch, a nie żaden rzut karny. Mam świadomość tego, że zasady w rozgrywkach międzynarodowych bywają nawet ostrzejsze niż w Bundeslidze - ocenił szkoleniowiec w pomeczowej rozmowie ze stacją RTL.

Rzut karny podyktowany Turkom był kluczowym momentem w meczu. Przy stanie 2:2 spotkanie było mocno wyrównane, jednak po zdobyciu gola przez Sariego, gospodarze nie zdołali już wyrównać i odnieśli pierwszą porażkę pod wodzą Nagelsmanna.

Nagelsmann nie jest pierwszą osobą, która ma wątpliwości co do decyzji podejmowanych przez Bartosza Frankowskiego. Arbiter, który na co dzień sędziuje w ekstraklasie, często jest brutalnie oceniany właśnie przez piłkarzy i trenerów z ligi. I choć sędziemu zdarzają się błędy, to wciąż jest on sędzią międzynarodowym. - Przykro się ogląda występy sędziego Frankowskiego - mówił niedawno były sędzia międzynarodowy Marcin Borski