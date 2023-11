15-latek zapakował 10 goli w meczu z Liverpoolem! Zapamiętajcie to nazwisko [WIDEO]

Przed przerwą reprezentacyjną Mikel Arteta ogłosił, że nie uda się na żadne wakacje, tylko pozostanie w Londynie, by móc pracować z piłkarzami, którzy nie polecieli na zgrupowania kadr. Jeden z młodych zawodników z pewnością zrobił ogromne wrażenie na hiszpańskim szkoleniowcu.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski brutalnie podsumowana. "Nie wyobrażam sobie"

Chido Obi-Martin w pojedynkę wygrał mecz. Strzelił 10 goli

Mowa o Chido Obi-Martinie. 15-letni zawodnik Arsenalu zagrał w sobotę w spotkaniu z Liverpoolem U-16. Młody piłkarz zaprezentował się kapitalnie i w pojedynkę wygrał ten mecz. Strzelił aż 10 goli, a ostatecznie ekipa z Londynu wygrała 14:3.

Chido Obi-Martin regularnie występuje już w drużynie do lat 18, a w bieżącym sezonie zadebiutował także w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Ponadto wystąpił również w drużynie rezerw i popisał się hat-trickiem w spotkaniu z Southampton (4:0). Umiejętności piłkarza zrobiły ogromne wrażenie na Mikelu Artecie, który włączył go do treningów pierwszej drużyny. Chido Obi-Martin może reprezentować Danię, Anglię lub Nigerię. Aktualnie gra dla tej pierwszej kadry do lat 17, gdzie w dziewięciu meczach zdobył siedem bramek.

- Kiedy patrzysz na Chido, nie wygląda on na kogoś, kto nie skończył jeszcze 16 lat. Przede wszystkim chodzi o jego warunki fizyczne. W tej chwili dominuje ze względu na budowę ciała, ale nie sądzę, że to jedyny jego atut. On naprawdę bardzo chce strzelać gole. Do tego jest szybki i bardzo zwinny - powiedział o Obi-Martinie selekcjoner reprezentacji Danii U-17 Jesper Mikkelsen w rozmowie z "Boldem".

Utalentowanym zawodnikiem zachwyca się również legenda Arsenalu Ian Wright. - Ma 15 lat i 180 centymetrów wzrostu. Do tego jest naprawdę szybki - stwierdził w rozmowie z "The Mirror".