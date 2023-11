Izraelczycy nazwali go "najgorszym piłkarzem Serie A". I to właśnie on ich pokarał

Eliminacje do Euro 2024 zbliżają się do końca. Jest już coraz mniej niewiadomych - po sobotnich meczach znamy 16 z 24 drużyn, licząc z gospodarzem (Niemcami), które zagrają na mistrzostwach Europy. Trzy zespoły wywalczą awans przez baraże, natomiast pozostałe miejsca rozstrzygną się między Włochami i Ukrainą, Chorwacją i Walią, Czechami i Mołdawią, Serbią i Czarnogórą oraz Słowenią i Kazachstanem.

Izraelczycy "wyśmiali" reprezentanta Rumunii. A ten dał im lekcję pokory

W przedostatniej kolejce eliminacji do Euro 2024 Izrael rywalizował z Rumunią. Aby zachować szanse na bezpośredni awans, Izrael musiał wygrać spotkanie rozgrywane na neutralnym terenie, na Pancho Arena, gdzie na co dzień mecze gra Puskas Akademia FC. Jeden z izraelskich dzienników zwrócił na George'a Puscasa, napastnika reprezentacji Rumunii, którego określił "najgorszym piłkarzem tego sezonu Serie A". Puscas jest zawodnikiem Genoi, do której trafił za trzy miliony euro z Reading. Publikację zauważył jeden z użytkowników Reddita.

Jak się potem okazało, ten artykuł się niezbyt sprawdził. Co prawda Izrael prowadził 1:0 z Rumunią od drugiej minuty po golu Erana Zahaviego, natomiast osiem minut później do remisu doprowadził właśnie Puscas. Ostatecznie Rumunia wygrała 2:1 po golu Ianisa Hagiego w drugiej połowie i zapewniła sobie awans na mistrzostwa Europy. Dodatkowo Rumunia jest liderem grupy I z 19 punktami i nie przegrała żadnego meczu w eliminacjach. W ostatniej kolejce zagra ze Szwajcarią, a remis da jej szansę na to, by wygrać grupę.

Warto zaznaczyć, że Puscas nie ma najlepszych statystyk w tym sezonie. Rumuński napastnik jest głównie rezerwowym w Genoi i zanotował jedną asystę w siedmiu meczach. Wcześniej występował w takich zespołach, jak Inter Mediolan, Bari, Benevento, Palermo czy Pisa.

A co z Izraelem? Po dziewięciu meczach ma dwanaście punktów i stracił szansę na to, by awansować na Euro 2024, przynajmniej bezpośrednio. Izrael będzie rywalizował w ścieżce B w barażach, a rywalem w półfinale będzie Ukraina lub Islandia. W drugiej parze półfinałowej Bośnia i Hercegowina zagra z Finlandią lub Ukrainą - to przy założeniu, że po ostatniej kolejce utrzymają się obecne rozstrzygnięcia, tj. Włochy oraz Chorwacja awansują bezpośrednio na Euro. O parach barażowych zdecyduje losowanie, do którego dojdzie w czwartek 23 listopada w szwajcarskim Nyonie.

Izrael został przyjęty do UEFA w 1994 roku i do tej pory nie wywalczył awansu na mistrzostwa Europy. Nieco "lepiej" radził sobie w walce o mistrzostwa świata, bo zagrał na mundialu w 1970 roku. Tam zajął ostatnie miejsce w grupie, tuż za Włochami, Urugwajem i Szwecją.