PZPN przekroczył granicę żenady. Naprawdę to zrobili. "Szkalowanie"

Dziennikarz Piotr Żelazny przekazał w sobotę, że otrzymał pismo sądowe od prawników PZPN, którzy wezwali go do natychmiastowych przeprosin w związku z komentarzami, uderzającymi w federację. Polski związek w niedzielę opublikował obszerne wyjaśnienie w tej sprawie. "Mamy prawo do ochrony własnego wizerunku" - napisano. Błyskawicznie zareagował na to właśnie Żelazny, który skierował konkretne słowa w stronę prezesa PZPN.

3 Sport.pl Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl