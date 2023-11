Dramat w el. Euro 2024. Przeszedł do historii, a potem taki koszmar

W sobotni wieczór Francja podejmowała na własnym stadionie Gibraltar i dosłownie zmiażdżyła przeciwnika w eliminacjach do Euro 2024. Już po pierwszej połowie prowadziła 7:0. Natomiast w drugiej dołożyła kolejne siedem trafień. Tym samym mecz zakończył się wygraną drużyny Didiera Deschampsa aż 14:0, co jest najwyższym zwycięstwem w historii tej kadry, a także najwyższym triumfem w historii eliminacji do Euro 2024. Jednym z bohaterów spotkania został Warren Zaire-Emery. Dla wschodzącej gwiazdy Paris Saint-Germain był to jednak słodko-gorzki wieczór, który najprawdopodobniej nieco wyhamuje jego karierę.

Koszmar Warrena Zaire-Emery'ego. Nie wystąpi już w tym roku. Poważna kontuzja

Starcie z Gibraltarem było pierwszym występem środkowego pomocnika w seniorskiej kadrze, który pozwolił mu pobić kilka rekordów. Został najmłodszym debiutantem w historii powojennej reprezentacji Francji (17 lat, 8 miesięcy i 10 dni), odbierając ten tytuł Eduardo Camavindze. Dodatkowo już w 16. minucie wpisał się na listę strzelców i podwyższył prowadzenie drużyny na 3:0. Tym samym stał się najmłodszym od... ponad stu lat zdobywcą bramki dla Francji.

Niestety gola okupił ogromnym cierpieniem. Przed trafieniem do siatki próbował powstrzymać go Ethan Santos, który zaliczył dość niefortunny wślizg i przewrócił Francuza. Ten szybko zaczął zwijać się z bólu i po chwili opuścił plac gry. Z kolei sprawca został wyrzucony z boiska. Początkowo wydawało się, że kontuzja pomocnika nie będzie aż tak poważna.

Teraz nowe informacje w sprawie przekazało "L'Equipe". Okazuje się, że to najprawdopodobniej koniec przygody z futbolem na ten rok dla Zaire-Emery'ego. Doznał on bowiem poważnego skręcenia prawej kostki i wygląda na to, że rehabilitacja potrwa kilka tygodni. Zdaniem dziennikarzy, nie wróci on na murawę przynajmniej do końca 2023 roku. Na wtorek zaplanowano szczegółowe badania. Piłkarz opuścił już zgrupowanie.

Koszmarne wieści dla PSG. Czołowy zawodnik wypada z gry

Jego uraz to też fatalna informacja dla PSG. W tym sezonie jest on jedną z kluczowych postaci dla klubu. Wystąpił w 11 meczach Ligue 1 zdobywając dwie bramki i tyle samo asyst. Na murawie spędził łącznie 905 minut. Rozegrał też cztery mecze Ligi Mistrzów w pełnym wymiarze czasowym i zanotował trzy ostatnie podania.

Jak na razie PSG nie wydało oficjalnego komunikatu w sprawie stanu zdrowia zawodnika. Takowej informacji najpewniej możemy się spodziewać w okolicach wtorku. Obecnie klub zajmuje pierwsze miejsce w lidze - po 12 meczach uzbierał 27 punktów.