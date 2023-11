Mbappe przekroczył magiczną granicę. To się nie mieści w głowie

Spotkanie rozpoczęło się fantastycznie dla gospodarzy, którzy już po czterech minutach prowadzili 2:0. Nieco ponad 10 minut później do bramki trafił Warren Zaire-Emery, stając się najmłodszym strzelcem gola w historii eliminacji. W 18. minucie czerwoną kartką został ukarany obrońca Ethan Santos, co jeszcze bardziej wpłynęło na losy starcia. Do przerwy było 7:0. Od początku drugiej odsłony Francuzi nie byli jednak w stanie pokonać bramkarza rywala, ale zmieniło się to w ostatnich 30 minutach, kiedy trafili do siatki kolejne siedem razy.

Mimo że dubletami popisali się Kingsley Coman oraz Olivier Giroud, to i tak najwięcej trafień zanotował nie kto inny jak Kylian Mbappe, który trzykrotnie wpisał się na listę strzelców. Mało tego, okazało się, że sobotnie bramki zagwarantowały mu przekroczenie magicznej bariery 300 goli w karierze. Obecnie ma ich na koncie już 301 (PSG - 227, AS Monaco - 32, Francja - 42).

- To tylko część procesu. Jest kilku zawodników, którzy strzelili w swojej karierze 800 lub 850 goli. 300 to po prostu zabawne. Muszę dalej pracować i doskonalić się zarówno dla klubu, jak i drużyny narodowej - powiedział w rozmowie z francuską telewizją TF1

I choć wyczyn Mbappe robi ogromne wrażenie, to przed Francuzem jeszcze daleka droga, żeby dogonić czołówkę najskuteczniejszych strzelców (w rankingu znajdują się jedynie aktywnie grający zawodnicy). Najważniejszym aspektem jest jednak wiek, ponieważ napastnik PSG ma zaledwie 24 lata, podczas gdy najmłodszy z rankingu Robert Lewandowski - 35.

Ranking aktywnie grających najskuteczniejszych strzelców w karierze:

1. Cristiano Ronaldo (Portugalia, Al-Nassr) - 859 bramek,

2. Lionel Messi (Argentyna, Inter Miami) - 827,

3. Robert Lewandowski (Polska, FC Barcelona) - 631,

4. Luis Suarez (Urugwaj, Gremio) - 536,

5. Edinson Cavani (Urugwaj, Boca Juniors) - 428,

(...)

Kylian Mbappe (Francja, PSG) - 300

Najbliższą okazję, aby poprawić wynik, Mbappe będzie miał już we wtorek 21 listopada, kiedy reprezentacja Francji zmierzy się w ostatnim meczu el. Euro 2024 z Grecją. Trzy dni później czeka go ligowe starcie PSG z AS Monaco.