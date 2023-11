Dramat Haalanda. Znowu to samo. Czy to się kiedyś skończy?

Reprezentacja Norwegii źle rozpoczęła el. Euro 2024. Najpierw poniosła bolesną porażkę z Hiszpanią (0:3), a następnie jedynie zremisowała wyjazdowy mecz z Gruzją (1:1). Najważniejsze spotkanie rozegrała jednak 17 czerwca, ponieważ właśnie wtedy zmierzyła się u siebie ze Szkocją. Gospodarze byli faworytem tego starcia i potwierdzili to w 61. minucie, kiedy pewnie rzut karny wykorzystał Haaland. Wszystko wskazywało na to, że Norwegowie utrzymają przewagę i zdobędą niezwykle ważne trzy punkty. Ale tak się nie stało. W 87. minucie wyrównał Lyndon Dykes, a dwie minuty później przytomne zgranie Dykesa wykorzystał Kenny McLean i ustalił wynik meczu.

Był to potężny cios dla całego zespołu, który znacząco oddalił się od bezpośredniego awansu na ME. Norwegia wygrała kolejne trzy spotkania z Cyprem (3:1), Gruzją (2:1) i ponownie z Cypryjczykami (4:0), natomiast na zakończenie październikowego zgrupowania poległa z Hiszpanią (0:1) i wiadomo już było, że o awans na ME może powalczyć jedynie w barażach.

Fatalne wieści dla Erlinga Haalanda. Norwegia nie ma już szans na awans na Euro 2024

Wiemy już, że Norwegowie nie będą mieli nawet takiej okazji. Mimo że Izrael prowadził w sobotnim starciu grupy I z Rumunią 1:0, to ostatecznie rywale byli w stanie odwrócić losy meczu i wygrać go 2:1. Tym samym zniszczyli nadzieje wszystkich norweskich piłkarzy, którzy łudzili się, że korzystne wyniki w konkretnych spotkaniach pozwolą im powalczyć o niemiecki turniej w marcowych barażach.

Po raz ostatni Norwegia zakwalifikowała się na ME w... 2000 roku, kiedy jej selekcjonerem był Nils Johan Semb. Właśnie tego roku na świat przyszedł aktualnie jej najlepszy zawodnik, czyli właśnie Haaland, który w tych eliminacjach rozegrał pięć meczów, w których strzelił sześć goli. Mimo że w niedzielę 19 listopada piłkarze Stale'a Solbakkena zmierzą się w ostatnim starciu el. ME ze Szkocją, to już najprawdopodobniej pozostaną na trzecim miejscu w tabeli grupy A.

Aktualna tabela grupy A:

1. Hiszpania - 7 meczów, 18 punktów, bilans bramkowy 22:4 - awans

2. Szkocja - 7 meczów, 16 pkt, 14:5 - awans

3. Norwegia - 7 meczów, 10 pkt, 11:9

4. Gruzja - 7 meczów, 8 pkt, 11:15

5. Cypr - 8 meczów, 0 pkt, 3:28

Podczas ostatniego spotkania eliminacji na murawie z pewnością nie zobaczymy Halaanda, który w czwartkowym meczu z Wyspami Owczymi (2:0) doznał kontuzji kostki. "Lekarz zespołu potwierdził, że kontuzja nie jest poważna, ale odczuwa tak duży ból i nieco ograniczone funkcjonowanie, że jego występ w meczu ze Szkocją jest wykluczony" - przekazano.