Choć Al Ittihad jest aktualnym mistrzem Arabii Saudyjskiej, a latem był w stanie sprowadzić do siebie zdobywcę Złotej Piłki - Francuza Karima Benzemę z Realu Madryt, sezon 2023/24 jest dla tego klubu daleki od oczekiwanego. Al Ittihad jest w tabeli Saudi Pro League dopiero piąte ze stratą dziewięciu punktów do prowadzącego Al Nassr, a w Azjatyckiej Lidze Mistrzów przegrał ostatnio nawet z zespołem z Iraku!

Między innymi dlatego kilka dni temu pracę stracił portugalski trener Nuno Espirito Santo, który wprawdzie doprowadził Al Ittihad do sukcesów, ale też bardzo mu było nie po drodze z Benzemą, największą gwiazdą zespołu. Jak się okazuje, arabski klub ma już następcę Portugalczyka.

Klub Karima Benzemy ma nowego trenera. "Przekonali mnie swoim ogromnym projektem"

Jak poinformował włoski dziennikarz Fabrizio Romano, nowym trenerem Al Ittihad zostanie Argentyńczyk Marcelo Gallardo, o którym kilkakrotnie mówiło się w kontekście przejęcia jednego z największych klubów świata, w tym FC Barcelony.

Według Romano Gallardo już podpisał kontrakt z Al Ittihad obowiązujący do końca sezonu 2024/25 z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. W ten weekend ma się zjawić w Arabii Saudyjskiej, by zostać przedstawionym przez nowy klub i rozpocząć w nim pracę.

47-letni Marcelo Gallardo jest byłym reprezentantem Argentyny, który w swojej karierze rozegrał dla reprezentacji 44 mecze, strzelając w nich 13 goli. Jako piłkarz grał dla takich klubów jak River Plate, Monaco czy Paris Saint-Germain.

W roli trenera prowadził dotąd dwa kluby - urugwajski Nacional Montevideo (2011-12) oraz przede wszystkim argentyński River Plate, którego jest wychowankiem. W latach 2014-22 z tym klubem zdobył mistrzostwo Argentyny, trzy Puchary i dwa Superpuchary, dwukrotnie triumfował w Copa Libertadores oraz raz w Copa Sudamericana. Dwukrotnie był nagradzany tytułem najlepszego trenera Ameryki Południowej.

- Zaakceptuję propozycję Al Ittihad również ze względów osobistych. Klub przekonał mnie swoim ogromnym projektem w nowej, interesującej lidze - potwierdził Gallardo, którego cytuje Romano. - Postanowiłem się otworzyć na tę ofertę, uważam to za coś innego niż do tej pory. Coś, co stanowi dla mnie motywację, by wrócić do pracy. Nie mogę się tego doczekać.