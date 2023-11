Stadion w Berlinie fetował, gdy Niemcy tracili gole. Goście odwrócili losy meczu [WIDEO]

Do rozpoczęcia Euro 2024 zostało nieco ponad osiem miesięcy. Zapewniony awans na turniej mają Niemcy, którzy są gospodarzami imprezy. W czasie, gdy inne reprezentacje walczą w eliminacjach, nasi zachodni sąsiedzi rozgrywają mecze towarzyskie. Od niedawna selekcjonerem kadry jest Julian Nagelsmann, który nieco poprawił wyniki zespołu, który od zeszłorocznego mundialu grał słabo. W sobotę przyszła jednak pierwsza porażka pod wodzą byłego trenera Bayernu.

Turcja lepsza od Niemców. Odwrócili wynik

W Berlinie Niemcy podjęli w meczu towarzyskim liderów grupy D eliminacji do Euro - Turków. Co ciekawe, w spotkaniu był także wątek polski. Sędzią głównym był Bartosz Frankowski. Starcie zaczęło się lepiej dla gospodarzy, którzy już w piątej minucie wyszli na prowadzenie po golu Kaia Havertza. W kolejnych minutach wynik się utrzymywał, jednak więcej sytuacji stwarzali przyjezdni. Turcja w 38. minucie doprowadziła do wyrównania za sprawą Ferdiego Kadioglu. Kilka chwil później goście prowadzili już 2:1. W doliczonym czasie gry Kenan Yildiz pokonał Kevina Trappa.

Po zmianie stron Niemcy dążyli do wyrównania. Udało im się to już w 49. minucie, co zwiastowało wielkie emocje w drugiej połowie. Bramkę na 2:2 zdobył Niclas Fullkrug. W kolejnych minutach to właśnie Niemcy przejęli inicjatywę i stwarzali więcej okazji. Turcy też mieli jednak swoje sytuacje. Jedną z nich wykorzystali i od 71. minuty prowadzili 3:2. Autorem trafienia był Yusuf Sari, który pewnie wykorzystał rzut karny.

Ciekawa była także sceneria, w której odbywał się mecz. Jak przekazał na platformie X jeden z dziennikarzy, na trybunach zasiadło więcej kibiców z tureckimi flagami niż niemieckimi. A radość fanów z Turcji po bramkach była cudowna!

Dla Turków starcie z Niemcami było bardzo dobrym sprawdzianem przed ostatnim meczem eliminacji do Euro 2024. We wtorek 21 listopada o 20:45 zmierzą się oni z Walią. Turcja ma już jednak zapewniony awans na przyszłoroczny turniej.

Niemcy - Turcja 2:3 (1:2)

Bramki: 5' Havertz, 49' Fullkrug - 38' Kadioglu, 45+2' Yildiz, 71' Sari