Poznaliśmy kolejnych uczestników Euro 2024. Wyniki po myśli reprezentacji Polski

Sobota 18 listopada rozpoczęła się od meczu Armenii z Walią. Sytuacja w tej grupie eliminacyjnej jest bardzo istotna dla Polaków, bo znajdują się w niej Chorwaci. W tym spotkaniu padł remis 1:1, a więc taki, który zwiększa szanse Biało-Czerwonych na ominięcie trzeciej drużyny ostatnich mistrzostw świata.

Dobre wiadomości dla Polaków. Holandia i Chorwacja bliżej awansu

O 18:00 odbyły się kolejne dwa spotkania. Białoruś wygrała 1:0 z Andorą w meczu domowym (rozgrywanym w Budapeszcie) i zagwarantowała sobie przynajmniej piąte miejsce w tabeli grupy I. Za to do awansu przybliżyła się reprezentacja Chorwacji, która wygrała na wyjeździe z Łotwą 2:0. To oznacza, że jest o krok od awansu na Euro 2024. W ostatnim meczu musi jedynie pokonać Armenię lub liczyć na wpadkę reprezentacji Walii. Obie reprezentacje to potencjalny rywal Polski w barażach.

O 20:45 rozpoczęły się ostatnie cztery sobotnie mecze. Szczególnie ważne dla Polski było spotkanie Holandii z Irlandią. Holendrzy wygrali 1:0 i już wywalczyli awans na Euro 2024. W ostatnim meczu mierzą się na wyjeździe z Gibraltarem.

Awans na turniej wywalczyły też reprezentacje Szwajcarii i Rumunii. Szwajcarzy zremisowali z Kosowem 1:1, a Rumuni pokonali 2:1 na wyjeździe Izrael. Ten mecz był rozgrywany na stadionie w węgierskim Felscucie.

Francja pobiła rekord. Niesamowity popis Mbappe i spółki

Gibraltarczycy ponieśli dzisiaj bardzo bolesną porażkę z reprezentacją Francji. Już w 18. minucie (przy wyniku 0:3) czerwoną kartkę otrzymał obrońca Ethan Santos. Wtedy Gibraltar całkowicie się rozsypał. Do przerwy Francuzi wygrywali aż 7:0. Tym samym realne stało się pobicie ustanowionego we wrześniu 1995 roku rekordu, gdy reprezentacja Francji zwyciężyła aż 10:0 z Azerbejdżanem. Po przerwie ten wynik udało się poprawić. Gibraltar został kompletnie upokorzony i przegrał aż 0:14. Najpiękniejszym trafieniem popisał się Kylian Mbappe, który zdobył bramkę na 12:0 niemalże z połowy boiska. Ten wynik to nie tylko najwyższa wygrana w historii reprezentacji Francji, ale również w eliminacjach mistrzostw Europy. Wcześniejszy rekord należał do kadry Niemiec, która w 2006 roku wygrała z San Marino 13:0.

Wszystkie wyniki sobotnich meczów eliminacji Euro 2024:

Armenia - Walia 1:1

Białoruś - Andora 1:0

- Andora 1:0 Łotwa - Chorwacja 0:2

0:2 Francja - Gibraltar 14:0

- Gibraltar 14:0 Holandia - Irlandia 1:0

- Irlandia 1:0 Izrael - Rumunia 1:2

1:2 Szwajcaria - Kosowo 1:1

Tabela grupy B po sobotnich meczach el. Euro 2024:

Francja - 7 meczów, 21 pkt, bilans bramek 27:1 Holandia - 7 meczów, 15 pkt, 11:7 Grecja - 7 meczów, 12 pkt, 12:6 Irlandia - 8 meczów, 6 pkt, 9:10 Gibraltar - 7 meczów, 0 pkt, 0:35

Tabela grupy D po sobotnich meczach el. Euro 2024:

Turcja - 7 meczów, 16 pkt, bilans bramek 13:6 Chorwacja - 7 meczów, 13 pkt, 12:4 Walia - 7 meczów, 11 pkt, 9:9 Armenia - 7 meczów, 8 pkt, 9:10 Łotwa - 8 meczów, 3 pkt, 5:19

Tabela grupy I po sobotnich meczach el. Euro 2024: