14 goli w meczu! Nowy rekord eliminacji ME. Takiego strzelca nie mieli od 100 lat

7:0 - takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa spotkania Francja - Gibraltar w meczu eliminacji mistrzostw Europy. Na listę strzelców wpisał się Warren Zaire-Emery, który został najmłodszym zdobywcą bramki dla "Trójkolorowych" od ponad stu lat. Piłkarz PSG pokonał golkipera Gibraltaru w narodowych barwach, mając dokładnie 17 lat, 8 miesięcy i 10 dni. Spotkanie zakończyło się wynikiem 14:0, co jest najwyższą wygraną w historii reprezentacji Francji, a także najwyższym zwycięstwem w historii el. do ME.

