Rywale brutalnie recenzują grę Polaków. "Nudny, stary zespół, bez fantazji i ognia"

Albania to pierwsza drużyna z naszej grupy, która zapewniła sobie awans na Euro 2024. Stało się to w piątek po remisie z Mołdawią 1:1. Albańczycy nie muszą się już martwić, że spadną poniżej drugiego miejsca w tabeli, a dwie pierwsze drużyny zyskują bezpośrednią kwalifikację na mistrzostwa Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo O postawie reprezentacji Polski z Czechami:

Postawa albańskiej reprezentacji to jedna z większych niespodzianek w trakcie całych eliminacji do Euro 2024. - Ten sukces jest wielkim osiągnięciem dla tak małego kraju jak nasz, zwłaszcza gdy zdamy sobie sprawę, że w trzech ostatnich edycjach dwukrotnie dotarliśmy do finałów Euro (2016 i 2024) - mówi nam albański dziennikarz sportowy Aldo Draci. Siedem lat temu Albańczycy nie wyszli z grupy.

Albania oszalała z radości

- Nastroje w Albanii są świetne. Zrobiliśmy coś naprawdę wielkiego dla tak małego i biednego kraju i jest to sukces federacji, trenera i zawodników. Mają zerowe wsparcie ze strony rządu, a politycy w Albanii nigdy nie dbali o sport. Pojawiają się tylko na zdjęciach i filmach, gdy sukces wisi w powietrzu. Na ostatnie mecze bilety na stadion zostały wyprzedane kilka minut po ich udostępnieniu w internecie, a wiele osób będzie chciało pojechać na turniej - przyznaje Blerim Jahaj z albańskiego portalu Supersport.

Albańczycy będą mieli okazję poświętować na swoim stadionie. W poniedziałek w ostatnim meczu eliminacyjnym zagrają z Wyspami Owczymi. - Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że nasza grupa będzie tak łatwa. Podobało nam się losowanie, ale nigdy nie myśleliśmy o tak dobrym występie. Mieliśmy jednak szczęście, Polska grała okropnie, Czechom daleko do najlepszych wyników, a Mołdawia ukradła punkty obu naszym największym rywalom - analizuje Jahaj.

Awans Albanii jest w pełni zasłużony. Przegrali z Polską na początku eliminacji 0:1, ale zrewanżowali nam się wygraną 2:0. Pokonali Mołdawię 2:0 u siebie czy Czechy 3:0.

- To, co zapewniło nam sukces, to wyraźnie zmiana systemu, na czterech graczy z tyłu zamiast pięciu. Taktyka była bardziej ofensywna. Gdy Sylvinho został trenerem Albanii, pojawiły się pewne wątpliwości, ponieważ pamiętaliśmy, jak radził sobie choćby w Lyonie (średnia zaledwie 1,18 pkt na mecz - przyp.red.) - przyznaje Draci. Jahaj dodaje: "Mieliśmy kilka gorszych lat i zatrudniliśmy Sylvinho - młodego trenera ze skromnym CV. Nikt nie wiedział, co będzie dalej".

W eliminacjach do mundialu 2022 Albania zajęła trzecie miejsce za Anglią i Polską, a w kwalifikacjach do Euro 2020 dopiero czwartą pozycję za Francją, Turcją i Islandią. Jak Sylvinho odmienił zespół?

- Udało mu się zjednoczyć drużynę i zjednoczyć Albanię. Nie było żadnych podważań jego wyborów personalnych, co zwykle jest normą w naszym kraju. Nie mamy jednego zawodnika, który nas prowadził, to naprawdę sukces podzielony pomiędzy wszystkich graczy. Jeśli muszę wyróżnić niektórych, są to Berisha, Djimsiti, Mitaj, Bajrami, Asani i Cikalleshi. Asani był bohaterem, który strzelił kilka wspaniałych, kluczowych goli z dystansu - wskazuje Jahaj.

Draci z kolei wskazuje na postać bramkarza. - Zawodnikiem, którzy zrobił na mnie największe wrażenie, był Berisha. Wcześniej w reprezentacji mieliśmy dyskusję, na kogo stawiać: Berisha czy Strakosha. Obaj grali i notowali słabsze wyniki, sytuacja była skomplikowana. Teraz Berisha jest bez wątpienia pierwszym bramkarzem i zanotował dobre występy - uważa.

Co myślą o Polakach?

A jak nasi rozmówcy patrzą na postawę reprezentacji Polski w tych eliminacjach? Nasza drużyna rozegrała już wszystkie mecze eliminacyjne. O awans powalczy wiosną w barażach.

- Polska była dla mnie ogromnym, negatywnym zaskoczeniem. Widziałem prawie każdy mecz waszej kadry i było jasne, że drużyna pilnie potrzebuje świeżej krwi i wygląda na to, że nie była zbyt skupiona ani zjednoczona. Nudny, stary zespół, bez fantazji i bez ognia w środku pola. Wielkie rozczarowanie i myślę, że w barażach też będą mieli problemy, chociaż półfinał wydaje się być łatwy, jeśli zagrają z Estonią - wskazuje Jahaj.

- Szczerze mówiąc, myśleliśmy, że Polska poradzi sobie lepiej w kwalifikacjach i nie spodziewaliśmy się, że Mołdawia będzie tak zaskakująca mocno. Na początku największym zagrożeniem były dla nas Czechy, rywal w walce o drugie miejsce - kończy Draci.