Pracują nad zmianą przepisów w piłce nożnej. Bramek ma być więcej

Przepisy mówiące o pozycji spalonej w piłce nożnej przez ostatnie lata nie przeszły całkowitej przebudowy. Jedną z największych rewolucji było wprowadzenie systemu VAR, który umożliwiał sędziom dopatrzenie się nawet najmniejszego spalonego, kiedy np. niewielki fragment głowy lub stopy piłkarza znajdował się bliżej bramki przeciwnika niż linia wyznaczona przez zawodnika przeciwnej drużyny. Oprócz tego niedawno wprowadzono także system półautomatycznego wykrywania spalonych, który sprawdził się podczas katarskiego mundialu.

Wenger chce zrewolucjonizować zasady spalonego. IFAB rozważa wprowadzenie zmian

Stare zasady pragnie zmienić Arsene Wenger - były trener Arsenalu, który obecnie jest szefem FIFA ds. globalnego rozwoju piłki nożnej. Francuz jest wielkim przeciwnikiem milimetrowych spalonych wykrywanych przez VAR. Niejednokrotnie podczas różnych meczów byliśmy świadkami takich sytuacji. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że zawodnik atakującego zespołu w momencie podania nie był na pozycji spalonej, jednak po kilku minutach analiza wykazała, że jakiś fragment jego ciała znalazł się za linią.

Według byłego szkoleniowca Arsenalu takie doszukiwanie się spalonych zabija ducha gry i wprowadza niepotrzebny chaos, przez co pragnie on wielkiej rewolucji. Nowe przepisy mają polegać na tym, że spalony ma być odgwizdywany przez sędziów jedynie w sytuacji, kiedy zawodnik atakujący całym ciałem będzie za defensorem wyznaczającym linię. W znacznym stopniu ograniczyłoby to sytuacje, kiedy zawodnicy i kibice na stadionie czekają ogłoszenie decyzji VAR-u, który skrupulatnie bada ustawienie sylwetek napastnika i defensora.

Według hiszpańskiej "Marki" pomysł ten okazał się na tyle ciekawy, że zajęła się nim sama International Football Association Board (IFAB), czyli organizacja zajmująca się tworzeniem oraz nowelizacją przepisów gry w piłkę nożną i futsal. Już kilka miesięcy temu media podawały, że nowatorskie zasady spalonego mają zostać wprowadzone do testów w rozgrywkach do lat 21 mężczyzn i do lat 19 kobiet w Szwecji, a następnie w Holandii czy Włoszech.

Według wielu ekspertów takie zmiany znacząco urozmaiciłby mecze piłkarskie oraz wpłynęły na większą liczbę bramek. Z kolei inni, jak np. dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn twierdzą, że tego typu modernizacja wcale nie zlikwiduje problemu "minimalnych spalonych", ponieważ analizy nadal będą skupiały się na niewielkich fragmentach ciała zawodników. "Trzeba być kompletnym matołem, żeby myśleć, że to zlikwiduje minimalne spalone" - czytamy.

Dziennikarze spekulują, że jeśli taka zmiana przepisów będzie zaakceptowana, to może zostać wprowadzona w sezonie 2024/25.