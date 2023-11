Tu zaczynali m.in. Zieliński i Milik. Buksa daje jasny sygnał

Już od ponad dwóch dekad PZPN organizuje prestiżowy turniej o Puchar Tymbarku. Od 2007 roku sponsorem tej imprezy jest marka Tymbark. Rywalizacja w zawodach odbywa się w kategorii dziewcząt i chłopców w trzech kategoriach wiekowych: do lat 8,10 i 12. Te rozgrywki są świetną okazją na odkrycie talentu i zapoczątkowania piłkarskiej kariery. Tak zaczynali m.in. Arkadiusz Milik (Juventus), Piotr Zieliński (Napoli), Paulina Dudek (Paris Saint-Germain) czy Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki, wypożyczony do Dynamo Kijów do 30 czerwca 2024r.).

Adam Buksa zabrał głos na temat Pucharu Tymbarku. Piękne słowa

Kilka dni temu Adam Buksa wypowiedział się na temat tego turnieju.11-krotny reprezentant Polski potwierdził, że rywalizacja na nim może otworzyć furtkę do rozwoju i wielkiej kariery. - Dla młodych piłkarek i piłkarzy to również idealna okazja do pokazania talentu przed trenerami kadr młodzieżowych i powołanie na zgrupowanie, a kilka lat później do pierwszej reprezentacji. Puchar Tymbarku może być pierwszym krokiem w karierze zawodowego piłkarza - podkreślił, podlasianin.com.pl.

27-letni napastnik mówił również o korzyściach udziału w tych zmaganiach. - Puchar Tymbarku to przede wszystkim świetna zabawa dla każdego miłośnika piłki nożnej oraz możliwość rozegrania meczu na Stadionie Narodowym - dodał.

Zapisy do 24. edycji Pucharu Tymbarku rozpoczęły się już 4 września i potrwają do 31 stycznia 2024 roku. Rozgrywki przeznaczone są dla zespołów dziewcząt i chłopców z całej Polski w trzech kategoriach wiekowych: do lat 8, 10 i 12. Zgłoszenia mogą dokonać nauczyciele, trenerzy oraz opiekunowie za pośrednictwem formularza dostępnego na oficjalnej stronie turnieju www.zpodworkanastadion.pl. Zdobywcy Pucharu Tymbarku w nagrodę spotkają się z reprezentacją Polski i obejrzą mecz kadry.

Adam Buksa rok temu dołączył do Lens z New England Revolution. Umowa Polaka z francuskim klubem jest ważna do końca czerwca 2027 roku. Bieżący sezon 27-letni napastnik spędza jednak na wypożyczeniu w Antalyasporze. Od początku tego sezonu łącznie wystąpił w 10 meczach, zdobywając pięć bramek i notując dwie asysty.