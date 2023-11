Bardzo ważny mecz dla Polaków. Od niego zależy nasz rywal w barażach

Reprezentacja Polski nie wywalczyła bezpośredniego awansu na mistrzostwa Europy, które odbędą się w przyszłym roku w Niemczech. Kadra prowadzona przez Michała Probierza zremisowała 1:1 z Czechami na Stadionie Narodowym i straciła matematyczne szanse na to, by uniknąć baraży. To zatem oznacza, że Polaków czekają w marcu 2024 roku, oby, dwa mecze o awans na Euro. Wciąż jednak w pełni nie jest jasne, kto będzie rywalem biało-czerwonych w półfinale i ewentualnym finale baraży. Przed listopadowymi meczami wydawało się, że Polskę czeka starcie z Włochami w półfinale, a w finale - Chorwacja.

To może być ważny mecz dla Polaków. Chodzi o łatwiejszą drogę w barażach

Po starciu z Czechami ścieżka Polski w barażach nieco się zmieniła. Wysokie zwycięstwo Włochów nad Macedonią Północną (5:2) sprawia, że obecny mistrz Europy ma szansę awansować bezpośrednio na turniej. O wszystkim zdecyduje bezpośrednie starcie z Ukrainą. W półfinale baraży Polska może trafić na Finlandię, Islandię lub Ukrainę. W drugiej parze mogłoby dojść do pojedynku między Chorwacją a Estonią. Polakom zatem na rękę byłoby to, by Chorwaci awansowali na Euro bez konieczności gry w barażach.

Ostatnie wyniki Chorwatów mogą być nieco rozczarowujące, bo po sześciu kolejkach mają 10 punktów, czyli tyle, ile Walia. Chorwaci przegrali w październiku oba mecze w eliminacjach: 0:1 z Turcją i 1:2 z Walią. Dodatkowo mają gorszy bilans bezpośrednich starć z kadrą z Wysp Brytyjskich, bo pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Chorwacja musi zatem zdobyć więcej punktów od Walii, by uniknąć gry w barażach. Niewykluczone, że kluczowe okażą się sobotnie spotkania. Chorwacja zagra na wyjeździe z Łotwą, natomiast Walia zmierzy się z Armenią.

Warto dodać, że Armenia znalazła już sposób na Walię w tych eliminacjach, bo w pierwszym meczu między tymi zespołami górą była kadra z Kaukazu Południowego (4:2). Jeśli Chorwacja skorzystałaby z potencjalnej niespodzianki w drugim meczu, to zwiększy swoje szanse na bezpośredni awans na Euro 2024. Co to oznacza dla Polski? Dużo łatwiejszą drogę w barażach. Wówczas półfinałowym rywalem biało-czerwonych byłaby Estonia, a drugą parę stworzyłaby Walia z jedną z drużyn z listy Finlandia - Ukraina - Islandia.

Zanim rywalizacja w barażach, to reprezentacja Polski zagra mecz towarzyski z Łotwą na Stadionie Narodowym. To spotkanie odbędzie się we wtorek 21 listopada o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Półfinał baraży o Euro 2024 zaplanowano na 21 marca przyszłego roku, natomiast finał odbędzie się pięć dni później.