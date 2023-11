Piłkarz ekstraklasy wszedł na boisko i w 20 minut zszokował Włochów [WIDEO]

Przed rozpoczęciem piątkowych spotkań sytuacja w tabeli grupy C nie wyglądała zbyt dobrze dla Włochów. Anglicy już wcześniej zapewnili sobie awans, natomiast przed finalistami ostatnich ME znajdowali się również Ukraińcy. Mimo że sytuacja się zmieniła, to najważniejszy będzie poniedziałkowy mecz pomiędzy właśnie Włochami a Ukrainą.

Piłkarz ekstraklasy błysnął w starciu z Włochami. Zaliczył prawdziwe wejście smoka

Włosi pokonali w piątek Macedonię Północną 5:2. Spotkanie rozpoczęło się dla nich kapitalnie, ponieważ już w 17. minucie do siatki trafił Matteo Darmian. I choć niedługo później rzutu karnego nie wykorzystał Jorginho, to jeszcze przed przerwą wyniki podwyższył Federico Chiesa, notując dublet.

Nic nie wskazywało na to, że rywale będą w stanie się jeszcze podnieść. Szkoleniowiec Blagoja Milevski dokonał w przerwie trzech zmian, wprowadzając na plac gry m.in. pomocnika Cracovii Janiego Atanasova. I to był doskonały ruch. 24-latek nie dość, że w 52. minucie "napoczął" Włochów, to 20 minut później strzelił fantastycznego gola z dystansu, który pozwolił złapać kontakt z rywalem.

Macedończycy ruszyli zatem do ataku, ale mimo to nie udało się odrobić strat. Mało tego, w końcówce stracili jeszcze dwa gole i ostatecznie musieli uznać wyższość rywala. Po siedmiu rozegranych starciach liderem grupy C są zatem Anglicy (19 pkt), którzy wyprzedzają Włochów (13 pkt), Ukrainę (13 pkt) oraz Macedonię (7 pkt).

Dla piłkarza Cracovii piątkowe trafienia były pierwszymi w narodowych barwach w 13 spotkaniu. Podobnie wyglądają jego statystyki w polskim klubie w tym sezonie, ponieważ łącznie w 16 meczach ma na koncie również dwa gole. Powróci do zmagań ligowych już w sobotę 25 listopada, kiedy jego zespół zagra na wyjeździe z Rakowem Częstochowa.