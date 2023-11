Z kim zagramy w barażach o Euro 2024? Oto potencjalni rywale Polski [SCENARIUSZE]

Piłkarze Michała Probierza rozpoczęli to spotkanie bardzo dobrze. Było widać agresywność, chęć do gry, utrzymywaliśmy się przy piłce i kontrolowaliśmy wydarzenia na murawie. Doskonale spisywał się przede wszystkim Nicola Zalewski, któremu dobrze zrobiło "zesłanie" do zespołu U-21. W 38. minucie udało się udokumentować przewagę, ponieważ Jakub Piotrowski wykorzystał zamieszanie w polu karnym i trafił do siatki. Tuż po przerwie wyrównał Soucek i po tym golu nasza gra zdecydowanie się pogorszyła. Ostatecznie zremisowaliśmy 1:1 i zaprzepaściliśmy szanse na bezpośredni awans na ME.

Eliminacje Euro 2024 rozpoczęły się fatalnie kilka miesięcy temu. Najpierw zwolniony został selekcjoner Czesław Michniewicz, którego słowa często pojawiają się teraz w przestrzeni medialnej. - Jeśli zostanę selekcjonerem, to rezerwujcie sobie bilety do Niemiec, pojedziecie na ME. Tylko warunek jest jeden - muszę być nadal selekcjonerem - mówił. Jego miejsce zajął Fernando Santos i śmiało można uznać go za głównego winowajcę tych eliminacji.

Zaczęło się w Pradze, gdzie już po trzech minutach przegrywaliśmy z Czechami 0:2 i finalnie polegliśmy 1:3. Mimo że później pokonaliśmy Albanię (1:0), to w czerwcu doznaliśmy jednej z największych kompromitacji w historii, przegrywając w Kiszyniowie z Mołdawią (2:3). Kolejna wpadka z Albanią (0:2) sprawiła, że Portugalczyk pożegnał się z posadą, a jego następcą został Probierz. Nie udało mu się jednak uratować tych eliminacji, mimo że szansa była na to dość spora. Finalnie o awans na ME powalczymy w barażach. Z kim możemy się zmierzyć?

Wiemy, z kim reprezentacja Polski może zagrać w barażach do ME. Znów mamy... szczęście

Gdyby eliminacje zakończyły się w tym momencie, to Polacy zmierzyliby się z Chorwacją lub Estonią oraz drużyną z Dywizji B, lecz nie zwycięzcą swojej grupy w Lidze Narodów, czyli Finlandią, Ukrainą bądź Islandią. Wszystko zależy od reprezentacji Włoch, która nie może zaprzepaścić szansy na bezpośredni awans oraz Chorwacji, która w sobotę zmierzy się z Łotwą, a następnie 21 listopada zagra z Armenią i musi liczyć na potknięcie się Walijczyków.

Aktualna ścieżka reprezentacji Polski w barażach Euro 2024:

Chorwacja - Estonia

Polska - Finlandia/Ukraina/Islandia

Finał: wygrany z obu par

Zakładając, że Włochy, Chorwacja, Holandia, Dania i Szwajcaria wywalczą bezpośredni awans na ME, to będziemy najwyżej rozstawioną drużyną z dywizji A Ligi Narodów, która zagra w barażach. Tym samym do naszej ścieżki barażowej dołączyłyby zarówno Estonia (najlepszy wygrany grupy z dywizji D), jak i Ukraina, Islandia lub Finlandia (wszystkie z dywizji B, które nie wygrały grup). Nasza kadra zagrałaby zatem w półfinale baraży właśnie z Estonią, natomiast w finale z wygranym spotkania pomiędzy Walią a którymś z trzech (Ukraina, Islandia lub Finlandia).

Oto najczarniejszy scenariusz dla reprezentacji Polski. Wciąż możemy również trafić na Czechów

Jak wygląda zatem najgorszy scenariusz? Jeśli w barażach zagrają trzy wyżej notowane drużyny z Ligi Narodów (Włochy, Szwajcaria, Holandia lub Szwajcaria), to nasza drużyna byłaby najniżej notowana. Istnieje nawet szansa, że w ogóle nie uda nam się zakwalifikować do baraży, ale żaden z wyżej wymienionych zespołów nie mógłby wywalczyć bezpośredniego awansu, co wydaje się mało realne.

Możemy również zagrać znów z Czechami. Gdyby w poniedziałek Czesi przegrali z Mołdawią, a tylko jedna z drużyn niżej sklasyfikowanych przed Polską oraz naszymi sąsiadami w rankingu LN (14. miejsce) nie wywalczyłaby bezpośredniego awansu.

Półfinał baraży ME odbędzie się 21 marca 2024 roku, natomiast finał - 26 marca. Gospodarzem półfinałowego spotkania będzie wyżej sklasyfikowana drużyna w rankingu Ligi Narodów, natomiast o miejscu rozegrania finału zadecyduje losowanie.