Światowy gigant chce stworzyć najlepszą ligę świata. Drżyj Europo!

Liga MLS z pewnością nie jest jedną z tych, którą piłkarze przy zastanawianiu się nad zmianą klubu, uznają jako najlepszą. Mimo to w MLS gra kilka uznanych zawodników - m.in. Lorenzo Insigne, Xherdan Shaquiri, Federico Bernardeschi, Douglas Costa, Christian Benteke, Hector Herrera, a przede wszystkim najlepszy piłkarz świata - Leo Messi. W MLS gra też kilku Polaków - m.in. Karol Świderski, Adam Buksa, Mateusz Klich, Jarosław Niezgoda czy Kamil Jóźwiak.

REKLAMA

Zobacz wideo Świderski o relacjach z Probierzem: Kiedyś bardziej się bałem

Technologiczny gigant zapowiada: T będzie najlepsza liga na świecie. Na razie jest 29.

MLS ma bardzo ambitne plany na przyszłe lata. Swoje marzenie przedstawił Eddy Cue, wiceprezes firmy Apple. Od tego roku wszystkie mecze MLS można oglądać tylko w aplikacji Apple TV.

- Kiedy myślę o Ameryce, mam na myśli największy kraj na świecie i najpotężniejszy kraj gospodarczy na świecie. Ludzie pomyślą, że to szaleństwo, ale dlaczego nie mielibyśmy mieć najlepszej ligi piłkarskiej na świecie? Dlaczego najlepsi zawodnicy nie mieliby chcieć tutaj grać? Zaangażowaliśmy się w to, ponieważ pomyśleliśmy, że razem możemy zbudować najlepszą ligę piłkarską na świecie. Taki jest nasz cel. W przeciwnym razie, po co to robić - przyznaje Eddy Cue.

Jego zdaniem wpływ Leo Messiego na piłkę nożną w Stanach Zjednoczonych będzie się utrzymywał w kolejnych latach. Argentyńczyk ma kontrakt do 31 grudnia 2025 roku.

- Jest Premier League, La Liga, Serie A, ale chęć Messiego, by grać w MLS, mówi naprawdę wiele. Jest wielu zawodników, którzy będą chcieli tu przyjść, zagrać i być częścią tego rozwoju, tej szansy - dodał Cue.

MLS ma przed sobą arcytrudną, długą drogę, aby rzucić wyzwanie takim ligom jak Premier League czy La Liga. Badanie opublikowane na początku roku umieściło MLS dopiero bowiem na 29. miejscu wśród najbardziej konkurencyjnych lig piłkarskich świata. Analizę przeprowadziła agencja wywiadu sportowego Twenty-First Group.

Najlepsze ligi świata generują największy procent przychodów z umów telewizyjnych. MLS otrzymuje od Apple co najmniej 250 milionów dolarów za sezon. Dla porównania Premier League dostaje 4,3 miliarda dolarów na sezon za swoje ogólnoświatowe umowy do pokazywania meczów.