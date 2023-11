Talent zmarnował, majątek przehulał. Nawet w III lidze go nie chcą. "Definitywny koniec"

Royston Drenthe piłkarską karierę zaczynał w barwach młodzieżowych zespołach Feyenoordu Rotterdam i to właśnie ten klub sprzedał go za 14 milionów euro do Realu Madryt w 2007 roku. Holender uznawany był wówczas za jeden z największych talentów w świecie futbolu, ale jego kariera nie przebiegła tak, jak zapowiadano. Zawodnik tułał się po różnych krajach, a ostatnio grał w holenderskim Kozakken Boys z trzeciej ligi. Wygląda na to, że to jego ostatni klub.

Royston Drenthe zakończył piłkarską karierę. "Definitywny koniec"

W Realu Madryt Drenthe zagrał 65 razy, zdobył cztery gole i zaliczył cztery asysty. Klub wypożyczał go do Herculesa Alicante oraz Evertonu, a w 2012 roku definitywnie odszedł z Madrytu i pozostał bez klubu. Później notował także występy w Rosji, Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich i niższych ligach w Hiszpanii, a finalnie wrócił do Holandii.

Jeszcze podczas gry w Madrycie Drenthe znany był imprezowego trybu życia, na czym wielokrotnie łapała go hiszpańska prasa. Hulaszczy tryb życia doprowadził go do ogłoszenia bankructwa w 2020 roku. Zawodnik był wówczas łączony z grą w opolskiej klasie okręgowej w Victorii Cisek, ale nie dogadał się z klubem na finanse.

Łącznie Holender zagrał w 15 klubach, a od lipca 2023 pozostawał zawodnikiem trzecioligowego Kozakken Boys z Holandii. 17 listopada 2023 roku klub poinformował, że rozwiązał umowę z zawodnikiem za porozumieniem stron.

"Po ścisłych konsultacjach z Roystonem i zarządem zdecydowano, że natychmiast przestanie grać w klubie" - czytamy w oświadczeniu. Z kolei holenderskie media cytują zawodnika, który przekonuje o odejściu z futbolu w roli zawodnika.

- Zrozumienie, że to definitywny koniec, wciąż jest trudne do przyswojenia. Było wspaniale, ale zdecydowanie chcę już odejść - przekazał zawodnik. Tym razem decyzja wydaje się pewna, chociaż Drenthe już kilkukrotnie kończył karierę. Prawdopodobnie 36-latek pozostanie w Kozakken Boys w innej roli.

Royston Drenthe próbował także kariery muzycznej pod pseudonimem Roya2Faces, a także zagrał w serial "Macro Maffia".