Nic dziwnego, że FIFA idzie na rękę Arabii. Ponad miliard euro

Arabia Saudyjska coraz śmielej rozpycha się w piłkarskim świecie. W ciągu roku sprowadziła do ligi kilka znanych gwiazd. Mowa m.in. Cristiano Ronaldo, Karimie Benzemie czy N'Golo Kante. Te transfery miały nie tylko wypromować tamtejszy futbol, ale i pomóc państwu w staraniach o organizację mistrzostw świata w 2034 roku. I ostatecznie cel udało się zrealizować. Pod koniec października oficjalnie ogłoszono, że gospodarzem mundialu za 11 lat będzie właśnie kraj z Bliskiego Wschodu. Nie ulega wątpliwości, że FIFA coraz bardziej zacieśnia relacje z Saudyjczykami. I jak donoszą media, już w najbliższym czasie mogą stać się one jeszcze bliższe.

FIFA może zyskać nowego sponsora. To saudyjski gigant. Miliard na stole

Jak poinformował "The Times", już wkrótce FIFA może zyskać nowego sponsora, który znacząco zasili jej konto. Mowa o firmie Aramco, a więc saudyjskim gigancie naftowym. Zdaniem brytyjskich dziennikarzy, FIFA rozpoczęła już zaawansowane negocjacje i pracę nad umową. Ta miałaby obowiązywać do 2034 roku, a więc do MŚ. Rocznie na jej mocy organizacja piłkarska otrzymywałaby około 100 mln euro. To oznacza, że w trakcie obowiązywania umowy zainkasowałaby ponad miliard euro, a Aramco stałby się jej głównym sponsorem.

Doniesienia mediów wzbudziły poruszenie w mediach społecznościowych. Większość internautów jest oburzona takim posunięciem FIFA i uderza bezpośrednio w Gianniego Infantino. "Piłka nożna się skończyła. Było źle pod rządami Seppa Blattera, ale teraz jest jeszcze gorzej" - napisał jeden z użytkowników platformy X (dawnej Twitter).

Ekspert nie ma wątpliwości. Umowa za Aramco nie budzi zdziwienia. "Coś naturalnego"

Nieco inne zdanie w tej sprawie wyraził Ricardo Fort, były szef globalnego sponsoringu w Visa i Coca-Cola i założyciel Sport by Fort Consulting. Wprost stwierdził, że zawarcie partnerstwa pomiędzy FIFA a przedsiębiorstwem powiązanym z państwem, gdzie odbędzie się mundial, jest czymś "naturalnym".

- Bardzo trudno wyobrazić sobie MŚ w Arabii Saudyjskiej bez zaangażowania Aramco. Przecież to jedna z największych firm na świecie, jeśli chodzi o przychody. Niemal przy każdym sportowym wydarzeniu dochodzi do takiej sytuacji, kiedy to powiązane z krajem firmy są zaangażowane w sponsoring - podkreślił w rozmowie z "The Times".

Mundial w Arabii Saudyjskiej będzie trzecim, który zawita do Azji. Poprzednie edycje odbyły się w Korei Południowej i Japonii (2002) oraz w Katarze (2022). Dotychczas Saudyjczycy sześć razy grali na mistrzostwach świata. Pięciokrotnie odpadali w fazie grupowej. Raz dotarli do 1/8 finału - w swoim debiucie w USA w 1994 roku.