Kuriozalna kontuzja gwiazdy Realu. Kolega zapewnił mu długą przerwę od gry [WIDEO]

W dwóch ostatnich meczach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy, reprezentacja Francji zmierzy się kolejno z Gibraltarem (18 listopada u siebie) oraz Grecją (21 listopada na wyjeździe). W zespole wicemistrzów świata nie brakuje problemów. Eduardo Camavinga podczas środowego treningu doznał kontuzji, do której doszło w kuriozalny sposób.

Dembele potknął się i uderzył Camavingę. Piłkarz Realu wypadł z gry na dwa miesiące

W trakcie jednej z wewnętrznych gier miała miejsce niecodzienna sytuacja. Szarżujący z piłką Ousmane Dembele potknął się, po czym uderzył ciałem w kolano Eduardo Camavingi. Ten natychmiast upadł na murawę, łapiąc się za obolałą nogę. Francuscy lekarze przebadali piłkarza Realu, po czym w czwartek rano federacja przekazała, że 21-latek jest zmuszony opuścić zgrupowanie. Zawodnik poleciał do Hiszpanii, a w piątek w Madrycie klubowi doktorzy wykonali rezonans magnetyczny, po którym wiadomo, co dolega Francuzowi.

"Po badaniach przeprowadzonych na naszym piłkarzu przez służby medyczne Realu Madryt zdiagnozowano zerwanie więzadła pobocznego strzałkowego w prawym kolanie. Uraz pod obserwacją" - przekazał klub. Hiszpańskie media spekulują, że leczenie urazu Eduardo Camavingi może potrwać mniej więcej od ośmiu do dziesięciu tygodni. Sprawia to, że zawodnik wróci do gry w połowie stycznia prawdopodobnie dopiero po Superpucharze Hiszpanii rozgrywanym w Arabii Saudyjskiej. W takiej sytuacji można stwierdzić, że w zespole Carlo Ancelottiego otworzył się niemały "szpital".

Oprócz 12-krotnego reprezentanta Francji innymi kontuzjowanymi piłkarzami Realu Madryt są również Thibaut Courtois, Kepa Arrizabalaga, Eder Militao, Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos, Jude Bellingham i Arda Guler. Eduardo Camavinga jest niesłychanie przydatnym zawodnikiem w zespole szczególnie ze względu na uniwersalność. 21-latek równie dobrze może występować w środku pola, jak i na lewej obronie. W ostatnich dwóch spotkaniach spędził na boisku pełne 90 minut. Obecnie Real z 32. punktami na koncie jest wiceliderem La Liga, gdzie jak na razie króluje fenomenalna Girona. Za to francuska kadra, w której za kilka dni miał wystąpić Camavinga, jest już pewna awansu na Euro 2024.

Co ciekawe, przed rozpoczęciem katarskiego mundialu doszło do bardzo podobnej sytuacji. Wtedy to sprawcą kontuzji był właśnie Eduardo Camavinga, który nieumyślnie sfaulował Christophera Nkunku, przez co finalnie napastnik nie poleciał z kadrą na mistrzostwa świata.