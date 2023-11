Wielkie szczęście Neymara! Piłkarz zachwycił internautów

W nocy z czwartku na piątek Brazylia musiała uznać wyższość Kolumbii (1:2) w ramach piątej kolejki eliminacji mistrzostw świata 2026. Wielkim nieobecnym tego spotkania był Neymar, który zerwał więzadło krzyżowe przednie w kolanie, przez co będzie pauzował 10 miesięcy. Mimo to napastnik Al-Hilal w towarzystwie córki wspierał swoich kolegów z kadry sprzed telewizora. Do sieci trafiło zdjęcie dziewczynki, które zrobiło furorę.

3 Screen/Instagram @neymarjr Otwórz galerię Na Gazeta.pl