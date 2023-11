Potężne sensacje w meczach Argentyny i Brazylii! Szok, rośnie nowa potęga [WIDEO]

Rzadko się zdarza, żeby tego samego dnia przegrywały zarówno Brazylia jak i Argentyna. A tak było minionej nocy w eliminacjach do mistrzostw świata w 2026 roku. Argentyńczycy przegrali pierwszy mecz od roku, z drużyną, która wyrasta na prawdziwego pogromcę południowoamerykańskich gigantów. Za to Brazylijczycy zanotowali trzeci kolejny mecz bez wygranej, a do tego drugi przegrany.

