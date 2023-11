Co za sensacja w el. Euro 2024! Niedawno byli pośmiewiskiem całej Europy

Reprezentacja Luksemburga jeszcze kilka lat temu mogła uchodzić za dostarczyciela punktów. Dziś jest zupełnie inaczej. Ekipa ta poczyniła spory postęp. Jej piłkarze reprezentują coraz lepsze kluby, a w międzynarodowych rozgrywkach potrafią zaskoczyć. Boleśnie przekonała się o tym Bośnia i Hercegowina. Dla niej wyjazd do Luksemburga skończył się nieoczekiwanym łomotem.

