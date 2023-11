Co za gol w eliminacjach Euro 2024! Trafił z połowy boiska [WIDEO]

Szwecja w eliminacjach Euro 2024 zaprezentowała się koszmarnie. Szybko straciła szanse na awans, a pożegnać się z godnością też nie potrafi. W przedostatniej kolejce nie dość, że przegrała na wyjeździe z europejskim kopciuszkiem - Azerbejdżanem aż 0:3, to jeszcze dała sobie strzelić gola z połowy boiska.

Zobacz wideo Probierz wskazał problem polskiej piłki. "Jak to powiedział, to go wyśmiali"