Wielki piłkarski kraj upokorzony w eliminacjach Euro 2024. Katastrofalny zjazd

Reprezentacja Szwecji już przed tą kolejką eliminacji do Euro 2024 była pewna, że na turniej do Niemiec nie pojedzie. Ale takiej katastrofy chyba żaden kibic się nie spodziewał. Wystarczyło sześć minut, by zespół przegrywał z Azerbejdżanem 0:2. Ostatecznie skończyło się na 0:3. Wynik ten najlepiej obrazuje, w jakiej zapaści znajduje się były wicemistrz świata, wielokrotny medalista wielkich imprez i piąta drużyna mundialu w Rosji.

