Gigantyczny skandal w Lidze Mistrzów. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście

- To było żenujące. Zostałyśmy okradzione. Zamiast wygrać mecz 3:1, zremisowałyśmy go 2:2 - po meczu Real Madryt - Chelsea w kobiecej Lidze Mistrzyń powiedziała trenerka drużyny z Londynu - Emma Hayes. W spotkaniu pierwszej kolejki fazy grupowej doszło do skandalu, a jego bohaterką była sędzia - Frida Nielsen.

Mecz w Madrycie lepiej rozpoczęły gospodynie, które wyszły na prowadzenie już w 10. minucie po strzale Olgi Carmony. Tuż przed przerwą bramkę na 1:1 zdobyła Niamh Charles, a w 74. minucie prowadzenie Chelsea dała Samantha Kerr.

I wtedy Nielsen rozpoczęła festiwal błędów. Zaczęło się w 78. minucie, kiedy Dunka uznała, że Jessie Fleming faulowała Atheneę del Castillo. Już samo przewinienie Kanadyjki można uznać za kontrowersyjne. Nielsen widziała jednak nie tylko faul, ale podyktowała też rzut karny.

Sędziowski skandal w kobiecej LM

Rzut karny, który w żadnym wypadku nie powinien mieć miejsca. Jeśli do przewinienia w ogóle doszło, to miało ono miejsce wyraźnie przed polem karnym. - Z ławki rezerwowych widziałam, że faul był przed polem karnym. Byłam w szoku, że sędzia, która była dużo bliżej tego nie dostrzegła - piekliła się po meczu Hayes.

Gola z rzutu karnego na 2:2 strzeliła Carmona. Ale na tym błędy Nielsen się nie skończyły. W ostatniej akcji meczu piłkę w pole karne Realu dośrodkowała Millie Bright. Fatalne ustawienie obrony madryckiej drużyny wykorzystała Charles, która strzeliła gola na 3:2.

Gola, który w szokujący sposób nie został uznany. Sędzia uznała bowiem, że Angielka była na spalonym. Jak Nielsen to dostrzegła, wie tylko ona sama. - Najpierw podyktowano rzut karny, który powinien być co najwyżej rzutem wolnym. Potem sędzia nie uznała nam gola, chociaż Charles była dobre trzy-cztery metry przed linią obrony. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi - mówiła Hayes.

W drugim meczu tej grupy szwedzkie Hacken pokonało 2:1 Paris FC. W drugiej kolejce Chelsea podejmie paryżanki, a Real zagra na wyjeździe z Hacken. Do kolejnej rundy awansują dwie najlepsze drużyny z grupy.