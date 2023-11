Szokujące zarzuty pod adresem Neymara. "Nieludzkie"

Neymar znów wpadł w poważne kłopoty. W połowie października gwiazdor Al-Hilal i reprezentacji Brazylii doznał fatalnej kontuzji w meczu z Urugwajem. Badania wykazały zerwanie więzadła krzyżowego przedniego i uszkodzenie łąkotki w kolanie.To może oznaczać nawet 10 miesięcy przerwy od gry. Tymczasem piłkarzowi doszło kolejne zmartwienie. Tym razem będzie miał problemy z prawem.

Pozew przeciwko Neymarowi. Kazał jej pracować dwa tygodnie przed porodem

Jak poinformował "Le Parisien", przeciwko Neymarowi został wniesiony pozew do francuskiego Sądu Pracy. Kobieta, która od stycznia 2021 do października 2022 r. pracowała jako pomoc domowa w jego posiadłości w podparyskim Bougival, twierdzi, że była wykorzystywana. Nie dość, że piłkarz zatrudnił ją na czarno, to jeszcze miał jej zgotować skandaliczne warunki.

Jak twierdzi kobieta, pracowała 60 godzin tygodniowo, dzień w dzień za 15 euro za godzinę. W tym czasie nigdy nie dostała płatnego urlopu. Szczególnie niepokojąco wygląda zarzut, jakoby piłkarz miał zmuszać ją do pracy, nawet gdy była w ciąży - na dwa tygodnie przed porodem. Zaraz po nim odeszła z pracy. Dlaczego wcześniej się na to wszystko godziła? Zmusiła ją do tego trudna sytuacja finansowa. Musiała za coś wykarmić czwórkę dzieci.

Była pracownica Neymara domaga się setek tysięcy euro. "Wyrzucił ją za drzwi"

Teraz była pracownica domaga się zadośćuczynienia w wysokości 368 000 euro. - Neymar wykorzystał niepewność naszej klientki, aby narzucić jej nielitościwe warunki pracy i naruszył podstawowe zasady prawa pracy. Przykro nam, że taka osobistość mogła być tak nieludzka, a nawet posunęła się tak daleko, że wyrzuciła naszą klientkę za drzwi na kilka dni przed przedwczesnym porodem, kiedy skarżyła się na ból - napisali prawnicy 35-latki w specjalnym oświadczeniu. Będą domagali się także konsekwencji karnych.

Neymar opuścił Paryż w sierpniu tego roku, kiedy to przeniósł się z PSG do Al-Hilal. Saudyjczycy zapłacili za niego 90 mln euro. W nowym klubie zdołał zagrać raptem pięć razy i strzelić jednego gola.