Znany piłkarz idzie do więzienia. Chciał wykiwać byłą miss

Bosko Balaban przed laty stanowił o sile reprezentacji Chorwacji. Rozegrał dla niej 35 meczów i strzelił 10 goli. Grał m.in. w Dinamie Zagrzeb, Aston Villi i Club Brugge. Karierę zakończył w 2012 roku. Od sześciu lat w kraju głośno jest o nim z innego powodu. W 2017 roku, po 17 latach małżeństwa, w burzliwy sposób rozstał się z byłą miss Chorwacji Ivą Radić. Od tamtej pory konsekwentnie trwał w postanowieniu, by nie płacić jej alimentów na dzieci. Po długiej batalii sądowej w końcu się doigrał.

Były piłkarz pójdzie do więzienia za alimenty. Przez lata pozostawał bezkarny

Jak podaje chorwacki portal jutarnji.hr, wiosną 2021 roku Sąd Karny w Zagrzebiu uznał Balabana za winnego niezapewniania alimentów dzieciom i skazał go na jeden rok więzienia w zawieszeniu na cztery lata. Piłkarz tłumaczył wówczas, że jest już "emerytem", a dochody ma tylko okazjonalnie. W rzeczywistości posiadał wtedy kilka cennych nieruchomości w Rijece, Istrii i Zagrzebiu. Sąd wycenił wówczas dług wobec dzieci na wysokość 300 tys. kun chorwackich (ok. 170 tys. zł), nakazał jego spłatę w ciągu dwóch lat oraz regularne płacenie alimentów.

Jaka była reakcja Balabana? Zamiast zastosować się do wyroku, cały swój majątek przeniósł do Bośni i Hercegowiny w nadziei, że uniknie konieczności spłaty zobowiązań. W konsekwencji termin na uregulowanie długu upłynął, a co za tym idzie, zawieszenie uchylono i Balaban trafi na rok do więzienia. Odbywanie kary ma rozpocząć na początku 2024 r., nawet jeśli do tego czasu zapłaci zaległe alimenty.

To jednak niejedyne problemy prawne Chorwata. Były piłkarz był także ścigany za przemoc domową. W grudniu ubiegłego roku spędził noc w areszcie za pogróżki wobec byłej żony. Po wszystkim sąd zakazał mu się z nią kontaktować.