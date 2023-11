Oto oficjalna piłka Euro 2024. Zaskoczyli

Za niemal dokładnie siedem miesięcy rozpocznie się Euro 2024 w Niemczech. Na przyszłoroczny turniej zakwalifikowało się już dziewięć reprezentacji - Niemcy, Hiszpania, Francja, Anglia, Turcja, Belgia, Portugalia, Szkocja i Austria. Wolnych zostało jeszcze 15 miejsc i większość z drużyn, które zagrają na niemieckich boiskach, poznamy w najbliższych dniach po listopadowych meczach eliminacyjnych.

REKLAMA

Zobacz wideo Był konflikt? Probierz tłumaczy zmiany w sztabie szkoleniowym

"Piłkarska miłość" oficjalną piłką Euro 2024

Z okazji zbliżającego się końca eliminacji UEFA postanowiła przedstawić oficjalną piłkę, którą zawodnicy będą rozgrywali mecze podczas mistrzostw Europy w Niemczech. Stworzona przez firmę adidas futbolówka została nazwana "Fussballliebe", co można w wolnym tłumaczeniu rozumieć jako "piłkarską miłość".

Na oficjalnej stronie producenta możemy przeczytać, że projekt piłki inspirowany jest "radością płynącą z futbolu i energią turnieju". Składa się ona z 20 paneli, na których dodatkowo znajdują się specjalne rowki, mające poprawić precyzję zagrań.

Co ważne w perspektywie różnych nowinek technologicznych - przy projekcie piłki wykorzystana została technologia adidasa o nazwie "Connected Ball", która ma umożliwić sędziom szybsze podejmowanie decyzji. Wpłynie to na szybszą analizę przy używaniu systemu półautomatycznych spalonych oraz na pomoc w działaniu sędziom VAR. Ile z tego to marketingowe przechwałki? Okaże się już w praktyce podczas samego turnieju.

Futbolówka została wykonana m.in. z poliestru pochodzącego z recyklingu, atramentu na bazie wody oraz wielu składników pochodzenia biologicznego, jak włókna kukurydzy, trzcina cukrowa, czy guma, które nie wpłyną na jej użyteczność.

- Przy okazji mistrzostw Europy dokładamy wszelkich starań, żeby każdy aspekt, od obiektów po sprzęt, spełniał najwyższe standardy jakości i wydajności. Jesteśmy pewni, że Fussballliebe będzie stanowić kolejny krok w naszym wspólnym dążeniu do doskonałości - podkreślił pompatycznie dyrektor techniczny UEFA Zvonimir Boban.

A jaki jest koszt takiej piłki? W oficjalnym sklepie adidasa piłka meczowa Fussballliebe wyceniona jest na 150 euro, czyli około 660 złotych.