"Grałem z Neymarem i Mbappe, ale to Lewandowski jest najlepszy". Co za słowa

Yaya Sanogo był zawodnikiem Arsenalu w latach 2013-2017. Większość tego okresu spędził na wypożyczeniach do innych klubów, jednak początkowo dostawał szansę gry w londyńskim zespole. W tym czasie francuski napastnik miał możliwość zagrać przeciwko wielu znakomitym piłkarzom. W tym gronie znalazł się Robert Lewandowski, który wyraźnie utkwił w pamięci 30-latka.

Yaya Sanogo uważa Lewandowskiego za najlepszego napastnika

"Grałem przeciwko Neymarowi i Kylianowi Mbappe, ale Robert Lewandowski był najlepszym, z jakim kiedykolwiek miałem do czynienia" - podsumował w rozmowie z talksport.com. Nawiązał tym samym do spotkań w europejskich pucharach pomiędzy Arsenalem i Borussią. "Imponowało mi to, jak biega i jak utrzymuje się przy piłce. Myślę, że w tamtym czasie miał 24 lub 25 lat i był niewiarygodny" - dodał Francuz.

Sanogo zdradził przy okazji, kto jego zdaniem zasługuje na drugie miejsce w tym zestawieniu. "Luis Suarez jest tuż za nim. Kiedy graliśmy przeciwko Liverpoolowi w Pucharze Anglii, mieli w ataku Suareza, Daniela Sturridge'a i Raheema Sterlinga. Suarez był świetnym piłkarzem" - podsumował.

Borussia była pierwszym zagranicznym kierunkiem w karierze Lewandowskiego i początkiem podboju Europy. Z klubem Polak wywalczył dwa mistrzostwa Niemiec. Pasmo sukcesów w lidze niemieckiej kontynuował później w barwach Bayernu Monachium, gdzie oprócz sukcesów drużynowych bił indywidualne rekordy. W 2022 roku zdecydował się przejść do FC Barcelony, z którą wywalczył w poprzednim sezonie Superpuchar i mistrzostwo Hiszpanii.

Kariera Sanogo rozwinęła się z kolei mniej pomyślnie. W 2017 roku trafił do Toulouse FC, gdzie był co prawda ważną postacią, jednak nie przełożyło się to na dalszy rozkwit. Obecnie 30-latek jest zawodnikiem ormiańskiego FC Utatru.