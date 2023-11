Świderski chce wrócić do Europy. Ekspert nie ma wątpliwości. Wskazał dwa kluby

Karol Świderski ma za sobą kapitalny sezon klubowy. Reprezentant Polski łącznie rozegrał dla Charlotte FC 40 meczów, zdobywając 15 bramek i notując dziewięć asyst. I choć jego umowa z amerykańskim klubem jest ważna do 31 grudnia 2025 roku, to już niedługo może zmienić pracodawcę.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Bednarek zareagował na brak powołania. "Był ból i smutek"

Świderski powalczy o europejskie puchary w Serie A? Ekspert włoskiej piłki wskazał dwa kluby

Świderski niedawno udzielił wywiadu dla kanału "Meczyki.pl", w którym otwarcie przyznał, że chciałby wrócić do Europy. Polski napastnik ma nadzieję na transfer do jednej z pięciu najlepszych lig na kontynencie. Ekspert włoskiej piłki Piotr Dumanowski w programie "International Level" na kanale Meczyki.pl. wskazał dwa kluby, w których Świderski mógłby znaleźć zatrudnienie.

- Wskazałem dwa zespoły, które finansowo byłyby w stanie sprostać wymaganiom finansowym i też są to projekty ambitne. Nie byłaby to jedynie walka o utrzymanie, ale z czasem o coś więcej. Wybrałem Bolognę, bo to zespół, który ma ciekawego trenera. Walczy o awans do Ligi Europy lub Ligi Konferencji Europy. Mają jedynie jednego napastnika, Joshuę Zirkzee, który nie jest typową "dziewiątką". To podobna charakterystyka, ale ten pierwszy jest lepiej wyszkolony technicznie. Świderski ma jednak ten instynkt strzelecki. Dla mnie to ciekawe miejsce, dobrze płacą - podkreślił, cytowany przez transfery.info.

- Druga opcja to Monza. Tam jest tylko wypożyczony Lorenzo Colombo z AC Milanu. Byłaby zatem perspektywa, że przez pół roku będzie rezerwowym. Też fajne miejsce, pod Mediolanem, klub z ambicjami. Grają fajną piłkę. W tych dwóch klubach Świderski miałby regularną szansę na grę. Nie miałyby problemu z wyłożeniem siedmiu milionów euro - dodał Dumanowski.

Charlotte FC zakończyło sezon 26 października, kiedy przegrało w 1/16 finału MLS z New York Red Bulls (2:5) i odpadło z fazy play-offów. Po przegranej Świderski zdecydował się wrócić do Polski, aby potrzymać formę na listopadowe zgrupowanie i rozpoczął treningi ze Śląskiem Wrocław.

Polski pomocnik gra w Charlotte FC od 2022 roku. Reprezentant Polski trafił do Stanów Zjednoczonych za 4,55 milionów euro z PAOK-u Saloniki. W przeszłości reprezentował również barwy Jagiellonii Białystok oraz SMS-u Łódź.

Obecnie Karol Świderski przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski w Warszawie. Już w piątek 17 listopada stanie przed szansą na swój 27 występ z orzełkiem na piersi. Nasza kadra zmierzy się z Czechami w ostatnim meczu eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Natomiast cztery dni później rozegra mecz towarzyski przeciwko Łotwie. W dotychczasowych spotkaniach 26-latek strzelił 10 goli.