Były klub Klimali wzywa do powrotu do Izraela. "Nadzwyczajna sytuacja"

Konflikty zbrojne wywierają ogromny wpływ na świat sportu. Przykładem może być przede wszystkim wykluczenie rosyjskich sportowców przez większość międzynarodowych federacji z uwagi na trwającą wojnę w Ukrainie. Ostatnio ucierpiała również rywalizacja sportowa w Izraelu, a wszystko za sprawą ataku Hamasu. Z tego względu rozgrywki ligowe w tym kraju zostały zawieszone, co spotkało się ze zdecydowaną reakcją Patryka Klimali.

Hapoel Beer Szewa czeka na powrót zagranicznych zawodników. Już nie na Klimalę

Klimala w styczniu tego roku dołączył do Hapoelu Beer Szewa po dwóch sezonach spędzonych w amerykańskim New York Red Bulls. W lidze tureckiej rozegrał łącznie 23 spotkania, w tym cztery w trwających rozgrywkach, gdzie strzelił jedną bramkę. Po ataku Hamasu na Izrael zdecydował się na rozwiązanie umowy z klubem i podpisanie kontraktu ze Śląskiem Wrocław. Nie było bowiem wiadomo, kiedy powrót do gry będzie możliwy.

Obecnie sytuacja w Izraelu nieco się uspokoiła, co przełożyło się na decyzję władze ligi izraelskiej o wznowieniu rozgrywek. Pierwsze mecze mają odbyć się w sobotę 25 listopada, w związku z czym kluby namawiają zagranicznych zawodników do powrotu. - Zagraniczni gracze otrzymali wiadomości o powrocie ligi i spodziewamy się, że zobaczymy ich wszystkich w nadchodzących dniach. Dla wszystkich jest jasne, że jest to nadzwyczajna sytuacja, dlatego zagramy w składzie z każdym, kto będzie dostępny - poinformował w oświadczeniu Hapoel Beer Szewa.

Klimali ze względu na umowę ze Śląskiem to oczywiście nie dotyczy. Jego były klub ma obecnie w drużynie sześciu obcokrajowców. Są to Argentyńczyk Mariano Barreiro, Portugalczyk Hélder Lopes, Szwed Kristoffer Peterson, Rumun Antonio Sefer, Gabończyk André Biyogo Poko i Holender Imran Oulad Om. W pierwszym spotkaniu po przerwie Hapoel zmierzy się 25 listopada z Maccabi Hajfą.