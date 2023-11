Szalony pomysł. Z Football Managera do sztabu szkoleniowego. Klub zaprasza

Football Manager to seria komputerowych gier sportowych z gatunku menedżerów piłkarskich. Chyba żadna gra na świecie nie ma takiego przełożenia na świat realny jak ona. Stymulator trenera piłki nożnej jest tak doskonały, że z jego baz korzystają nawet profesjonaliści. W przeszłości kilku graczy tej gry znalazło zatrudnienie w klubach piłkarskich. Teraz jeden z angielskich zespołów z piątej ligi poszukuje w Football Managerze trenera taktyka do swojego sztabu szkoleniowego.

Szalony pomysł Bromley FC. Chcą zatrudnić trenera taktyka z Football Managera

Chodzi o Bromley FC - czwartą drużynę National League. Angielski klub o ofercie pracy poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Bromley FC nawiązało współpracę z marką konsoli do gier wideo Xbox, aby uczcić 20. rocznicę wydania Football Managera. Chcemy zatrudnić trenera taktyka. Wnioski można składać za pomocą Football Managera. Każdy może się zgłosić" - poinformowano we wpisie na oficjalnym profilu klubu na Instagramie. "Dziś szukamy kolejnego taktyka Bromleya - i to możesz być Ty" - dodał szkoleniowiec drużyny Andy Woodman.

Kandydaci muszą ukończyć etap "Championes" w grze Football Manager 2024 na komputerze z PC Games Pass lub Game Pass Ultimate albo na konsoli z Game Pass na Console lub Game Pass Ultimate. Kandydaci muszą także załączyć do aplikacji minutowy film wyjaśniający, dlaczego to oni powinni wygrać konkurs.

Zwycięzca dołączy do sztabu trenerskiego Woodmana i będzie miał za zadanie dostarczanie zawodnikom i trenerom sugestii taktycznych. Wyłoniona osoba początkowo otrzyma pięciomiesięczną umowę, która zostanie przedłużona na czas nieokreślony, jeśli kandydat się sprawdzi na 100 procent.

Po 19. kolejkach Bromley FC zajmuje czwarte miejsce w National League z dorobkiem 36 punktów. W ligowych zmaganiach poniosła raptem trzy porażki i sześć razy dzieliła się punktami z rywalami. Do prowadzącego Chesterfield traci 11 punktów.