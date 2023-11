Niedawno skończył się jego koszmar, a tu taka wiadomość. "Oferta Barcelony"

Kilka dni temu zakończył się koszmar napastnika Liverpoolu Luisa Diaza, którego ojciec został uwolniony przez partyzantów z kolumbijskiej Armii Wyzwolenia Narodowego. Obecnie 26-latek przebywa w ojczyźnie na zgrupowaniu kadry narodowej na mecze listopadowe. Ostatnio głośno zrobiło się o Diazie w Hiszpanii ze względu na doniesienia łączące go z FC Barceloną. "On i jego rodzina by tego chcieli" - przekonuje Christian Martin w rozmowie z "DSports Latin America".

