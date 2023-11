Nowy przepis rodem z rugby ma zmienić piłkę nożną na zawsze

Od pewnego czasu sędziowie piłkarscy nie tylko mogą, ale są nawet zobowiązani do karania kartkami piłkarzy, którzy ostentacyjnie podważają ich decyzje na boisku. Arbitrzy powinni też karać piłkarzy, którzy jawnie wyrażają niezadowolenie z ich decyzji.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaka jest różnica między Championship a Premier League? Bednarek porównuje

Oficjalnie, według przepisów, tylko kapitanowie drużyn mogą rozmawiać z sędziami na boisku i dyskutować o kolejnych sytuacjach. Niemal w każdym spotkaniu jednak przekonujemy się, że jest to przepis martwy, bo do arbitrów z pretensjami podbiegają niemal całe zespoły.

Jak to zmienić? International Football Association Board (IFAB), czyli angielska organizacja zajmująca się tworzeniem oraz nowelizacją przepisów gry w piłkę nożną, od 2019 r. testuje na Wyspach przepis, który może zrewolucjonizować futbol i zniechęcić piłkarzy do podważania autorytetu sędziego.

Od czterech lat sędziowie prowadzący tam mecze na poziomie juniorskim i amatorskim mogą wyrzucać zawodników z boiska nawet na 10 minut, jeśli uznają, że piłkarz zachował się agresywnie lub niegodnie. To przepis z rugby, który już niedługo może też znaleźć swoje zastosowanie w piłce nożnej.

Już za dwa tygodnie dojdzie do specjalnego spotkania władz IFAB z przedstawicielami klubów, na którym poruszony zostanie autorytet sędziego. Skąd pomysł zmian? IFAB obawia się o arbitrów i szacunek dla nich na boisku wśród piłkarzy. Szacunek, który zwłaszcza na Wyspach, wyraźnie spadł w obliczu pomyłek VAR.

Rewolucyjny pomysł IFAB

Jak poinformował dziennik "The Times" IFAB rozważa, by czasowe usuwanie piłkarzy z boiska testowane było też w ligach zawodowych. Gdyby ten pomysł się sprawdził, mógłby zostać wprowadzony we wszystkich ligach pod egidą UEFA.

- Niewłaściwe zachowanie zawodników uznaliśmy za jeden z głównych problemów piłki nożnej. Zastanawiamy się, co możemy z tym konkretnie zrobić, zmieniając przepisy gry lub zalecenia dla sędziów - powiedział dyrektor wykonawczy IFAB - Lukas Brud.

- Krótkie kary sprawdziły się w amatorskim futbolu. Ten pomysł ma zwolenników na profesjonalnym poziomie. Kiedy zawodnik otrzyma żółtą kartkę za powiedzenie czegoś sędziemu, niespecjalnie się nią przejmuje. Kiedy jednak musiałby zejść z boiska na kilka minut, sytuacja może być zupełnie inna - dodał.

- Gracze, którzy atakują sędziów, nie mogą być tolerowani. Wielokrotnie widzieliśmy już zmasowane ataki na arbitrów, a to jest niedopuszczalne. Chcemy, by naprawdę tylko kapitanowie mogli z nimi rozmawiać. To sprawdziło się w innych dyscyplinach jak rugby czy koszykówka - zakończył Brud.

Ankieta przeprowadzona przez angielską federację wykazała, że w pierwszym sezonie po wprowadzeniu przepisu o 10-minutowych karach, agresja słowna wobec sędziów spadła o 38 proc.