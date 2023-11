Ewy Pajor nie ma, a Polka i tak otwiera strzelanie w LM. Ale jak to wpadło?! [WIDEO]

W sezonie 2023/24 Ligi Mistrzyń będziemy mogli obejrzeć w akcji dwie Polki i, co ciekawe, nie będzie wśród nich Ewy Pajor, królowej strzelczyń poprzedniej edycji. Jej VfL Wolfsburg kilka tygodni temu sensacyjnie przepadł w eliminacjach przegrywając dwumecz z francuskim Paris FC. Wobec tego polscy kibice mogą obserwować w najważniejszych europejskich rozgrywkach jedynie Katarzynę Kiedrzynek z PSG oraz Tanję Pawollek z Eintrachtu Frankfurt.

Tanja Pawollek otwiera strzelanie w Lidze Mistrzyń. Ale jak to wpadło?!

Ale właśnie Pawollek we wtorek niejako wpisała się do historii tej edycji, strzelając w niej pierwszego gola. W wyjazdowym meczu Eintrachtu Frankfurt ze szwedzkim Rosengard Polka wpisała się na listę strzelców w 24. minucie, dość niepozornym strzałem z dystansu zaskakując bramkarkę rywalek.

Kolejne gole w tym meczu padły już w samej końcówce. Na 0:2 dla Eintrachtu podwyższyła Barbara Dunst, a w doliczonym czasie gry honorowe trafienie dla Szwedek zaliczyła Olivia Schough. Eintracht wygrał to spotkanie 2:1 i w ten sposób już w pierwszej kolejce zrobił duży krok do fazy pucharowej.

Tanja Pawollek jest zawodniczką Eintrachtu Frankfurt od 17.roku życia - od 2016 roku, gdy ten klub nazywał się jeszcze FFC Frankfurt. 24-letnia pomocniczka ma już na swoim koncie blisko 140 występów dla swojego zespołu, dlatego też jest kapitanem drużyny.

To zauważają również kibice, będąc zadowolonym, że to właśnie Pawollek przypadło strzelenie pierwszego gola dla Eintrachtu po powrocie do Ligi Mistrzyń.

Warto dodać, że Tanja Pawollek przeszła przez wszystkie szczeble juniorskich reprezentacji Niemiec, ale w 2022 roku zdecydowała się reprezentować Polskę i jest ważną postacią w kadrze Niny Patalon. Jej bilans dla Biało-Czerwonych to 10 występów i jedna bramka.

Eintracht Frankfurt rozpoczął od zwycięstwa rywalizację w Lidze Mistrzyń. Grupa A nie będzie jednak dla drużyny Pawollek łatwa, bo są w niej jeszcze naszpikowana gwiazdami FC Barcelona (najlepsza obecnie klubowa drużyna Europy) oraz Benfica Lizbona.