Neymar zaszalał. Totalnie zmienił wygląd

W lutym tego roku jeszcze jako piłkarz PSG Neymar doznał kontuzji kostki i wypadł z gry na długie pięć miesięcy. Latem zamienił francuski klub na arabski Al-Hilal, w którym miał trudne początki. W nowym zespole zdołał rozegrać ledwie pięć spotkań i strzelić w nich tylko jednego gola oraz zaliczyć trzy asysty. Wszystko dlatego, że 18 października w meczu towarzyskim reprezentacji Brazylii z Urugwajem 31-latek zerwał więzadło krzyżowe przednie i uszkodził łękotkę w lewym kolanie. 2 listopada piłkarz przeszedł operację, a prognozy lekarzy okazały się fatalne. Neymara czeka 10 miesięcy bez gry.

REKLAMA

Zobacz wideo Był konflikt? Probierz tłumaczy zmiany w sztabie szkoleniowym

Neymar zmienił fryzurę. Zdecydował się na drastyczne cięcie

Brazylijczyk nie tylko już rozpoczął rehabilitację, ale też pochwalił się nowym wyglądem. W swojej relacji na Instagramie pochwalił się nowym, wygolonym wyglądem. Neymar nie tylko zdecydował się ściąć włosy "na jeżyka", ale też wyraźnie podgolił brodę, zostawiając jedynie nieco dłuższe wąsy.

"Nowy wygląd" - podpisał swoje Instastory gracz Al-Hilal.

Neymar w nowej fryzurze instagram.com/neymarjr/

Brazylijska gwiazda przeniosła się do saudyjskiej drużyny w sierpniu z PSG za 90 milionów euro milionów, podpisując dwuletni kontrakt wart 160 milionów euro za sezon. Jego kontuzja to spory cios dla Al-Hilal, który zdecydował się wyrejestrować Neymara z rozgrywek. Wszystko po to, by nie blokował on miejsca w kadrze kolejnemu zagranicznemu zawodnikowi. Taki ruch ma pozwolić trenerowi Jorge Jesusowi na sprowadzenie lewego obrońcy, bowiem zdaniem Portugalczyka ta pozycja wymaga najpilniejszych wzmocnień.

Saudyjskie media donoszą jednak, że Al-Hilal może nawet przedwcześnie rozstać się z Neymarem, którego przygodę w klubie traktują na razie jako wielkie rozczarowanie.