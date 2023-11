Ronaldo stawia dom nie z tej ziemi. Niewiarygodne, co będzie miał w środku

Cristiano Ronaldo od prawie roku występuje w lidze saudyjskiej i wygląda na to, że bardzo dobrze zadomowił się w tym kraju. Koniec kariery Portugalczyka zbliża się jednak nieuchronnie, o czym pamięta sam piłkarz. W ostatnim czasie w ojczyźnie rozpoczął budowę posiadłości, w której planuje zamieszkać z rodziną na emeryturze. Cena inwestycji robi wrażenie. Podobnie, jak projekt oraz to, co ma znaleźć się wewnątrz budynku.

3 Fot. STR / AP Photo /https://twitter.com/CR7Brasil/status/1536716060182859777 Otwórz galerię Na Gazeta.pl