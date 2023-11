Trudno powstrzymać łzy. Tak piłkarz Liverpoolu powitał porwanego ojca [WIDEO]

Dwa tygodnie temu doszło do tragicznych scen z udziałem rodziców Luisa Diaza, którzy zostali porwani. Porwanie miało miejsce na jednej z kolumbijskich stacji benzynowych i dokonali go partyzanci z Armii Wyzwolenia Narodowego. Matka zawodnika niedługo później została uwolniona, jednak ojciec był więziony. Do niedawna. Zwolniono go w miniony czwartek po długich negocjacjach. "Błogosławiony niech będzie Bóg! Cóż za radość, że Luis Manuel Diaz jest wolny i wraca do rodziny. Koniec koszmaru, koniec tortur. Wracają do siebie. Lucho, udało Ci się. Znów będziesz mieć swojego tatę" - napisała pod koniec zeszłego tygodnia dziennikarka Vicky Davila.

Luis Diaz spotkał się z ojcem pierwszy raz od porwania. Wzruszające sceny

We wtorek 14 listopada Luis Diaz po raz pierwszy od momentu porwania spotkał się ze swoim ojcem. Nagranie z tego momentu obiegło kolumbijskie, ale też światowe media. Był to niesamowicie wzruszający obrazek. "Obrazek dnia" - czytamy na profilu stacji El Chiringuito.

Piłkarz wraz ze swoją żoną oraz córką weszli do pomieszczenia, w którym siedział Diaz senior i najpierw dziewczynka, a później sam zawodnik padli w objęcia mężczyzny, który był porwany. Zawodnik przez dłuższą chwilę przytulał ojca - widać było, że jest wzruszony, ale też szczęśliwy z powodu, że koszmar rodzinny się już skończył.

Porywacze zostali już aresztowani przez kolumbijską policję. Postawiono im zarzuty m.in. porwania i kradzieży, a rozprawa sądowa ma się odbyć jeszcze dziś w mieście Riohacha na północy Kolumbii - przekazał "Daily Mail".

Mimo dużych problemów prywatnych Diaz całkiem nieźle rozpoczął obecny sezon w barwach Liverpoolu. W dotychczasowych 14 meczach strzelił cztery gole, notując przy tym również asystę. Po 12 kolejkach Premier League jego zespół zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 27 punktów.