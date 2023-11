Jest decyzja ws. Daniego Alvesa. "Zeznania i dowody są wystarczające"

Dani Alves od początku roku przebywa w więzieniu, po tym, jak został oskarżony o napaść seksualną, do której miało dojść 30 grudnia 2022 roku. Kilka miesięcy temu został oficjalnie oskarżony o przestępstwo, choć w dalszym ciągu utrzymywał, że jest niewinny. W oczekiwaniu na proces przebywał w areszcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaka jest różnica między Championship a Premier League? Bednarek porównuje

Dani Alves stanie przed sądem. Decyzja zapadła

We wtorek 14 listopada hiszpańskie media poinformowały, że zapadła w końcu decyzja o postawieniu piłkarza przed sądem. "Zgodził się na to sąd w Barcelonie" - czytamy w dzienniku "Marca". Sąd potwierdził, że prokuratura zakończyła śledztwo i proces może zostać rozpoczęty.

Według gazety sąd potwierdził też, że zeznania świadków i zgromadzone dowody są wystarczające, aby Alves mógł w końcu mieć sprawę. Grożą mu poważne konsekwencje prawne, jeśli wina zostanie mu udowodniona. Jedną z możliwych kar jest 15 lat pozbawienia wolności.

Teraz strony procesowe mają pięć dni roboczych, aby złożyć w sądzie swoje uwagi i ewentualne propozycje kary, jakie miałyby zostać nałożone na byłego obrońcę FC Barcelony.

Co ciekawe od momentu aresztowania Alves już czterokrotnie zmieniał wersję wydarzeń z 30 grudnia 2022 roku. Kiedy w kwietniu po przeprowadzeniu badań genetycznych potwierdzono obecność nasienia zawodnika w ciele kobiety, ten zapewniał, że do kontaktu seksualnego doszło za obopólną zgodą. To z kolei nie zgadza się z wersją ofiary.

W międzyczasie obrońcy byłego reprezentanta Brazylii składali także wnioski o zwolnienie klienta z aresztu, jednak ten się tego nie doczekał. I to właśnie w więzieniu będzie oczekiwał na wyrok.