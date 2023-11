Rekord nie do uwierzenia! Kosmiczny mecz Brazylii. Zapamiętajcie to nazwisko

Nowa Kaledonia to francuskie terytorium zamorskie w Melanezji, położone około 1400 km na wschód od Australii i 1500 km na północny zachód od Nowej Zelandii. Portal Transfermarkt wycenia seniorską kadrę Nowej Kaledonii na 125 tysięcy euro, więc nikt nie przypuszczał, że drużyna do lat 17 poradzi sobie z rówieśnikami z Brazylii. Ale jednak rozmiary porażki z wtorkowego meczu powinny zszokować wielu kibiców.

Po pierwszej połowie Brazylia prowadziła 3:0, a do siatki trafili Rayan Vitor, Estevao oraz Luighi. Po przerwie dołożyli aż sześć goli (hat-trick zaliczył Nogueira, znowu trafił Rayan Vitor i po jednym golu strzelili Vitor Reis oraz Joao Victor).

Brazylia wygrała 9:0. Słownie, dziewięć do zera. I tym samym ustanowiła swój rekordowy wynik, jeśli chodzi o historię rozgrywek do lat 17. Ale warto też rzucić okiem na inne statystyki.

Brazylia stworzyła sobie aż 77 (!) sytuacji strzeleckich, na co składają się 23 celne strzały, 30 uderzeń niecelnych oraz 24 strzały zablokowane. Mało tego! "Canarinhos" mieli aż 19 rzutów rożnych. Podczas gdy ich rywali oddali zaledwie jeden celny strzał.

Estevao Willian - zapamiętajcie tego nastolatka

"Brazylia ma nowego geniusza" - pisze hiszpański "AS" o Esevao, który zanotował w tym meczu trzy asysty oraz zdobył piękną bramkę, a grał tylko 59 minut. Warto zapamiętać to nazwisko, albo chociaż jego ksywkę "Messinho". 16-latek z Palmeiras jest zakochany w grze Messiego i marzy o dołączeniu do Barcelony.

"Estevao to dynamiczny skrzydłowy. Posiada świetną szybkość i technikę, dzięki czemu zagraża defensywom rywali. Piłkarz ten jest znany z niesamowitego dryblingu i wygrywanych pojedynków jeden na jeden, co zapewniło mu ksywkę "Messinho". Lubi także asystować kolegom. Cechują go szybkie podejmowanie decyzji, dokładność i ciąg na bramkę. Piłkarz operuje głównie z prawej strony boiska. Lubi również ścinać do środka i stwarzać w ten sposób okazje bramkowe sobie i kolegom" - opisuje go konto "Brazylijski Futbol" na platformie X (dawnej Twitter).

Brazylijczycy częściowo zrehabilitowali się za nieoczekiwaną porażkę 2:3 z Iranem w 1. kolejce. W trzecim meczu Brazylia zmierzy się z Anglią, która rozbiła Nową Kaledonię 10:0, a następnie ograła 2:1 Iran, dzięki czemu jest liderem. Brazylia jest druga (3 pkt), Iran trzeci (3 pkt), a Nowa Kaledonia czwarta (0 pkt).

Koszmar Polaków na MŚ U-17

Polska reprezentacja została rozbita przez Senegal 1:4. I był to całkowicie zasłużony rezultat z przebiegu spotkania, a być może nawet... za niskim. Mimo że trzecie miejsce również może dać awans do fazy pucharowej przy korzystnym układzie innych grup, to Polacy mają na to małe szanse, gdyż po dwóch meczach mają zero punktów i bilans bramkowy 1:5. W piątek zmierzą się z Argentyną na koniec fazy grupowej.